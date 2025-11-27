Tres militares resultaron heridos tras ser atacados desde el aire con un explosivo en Antioquia

Un nuevo ataque se reportó zona rural del municipio de Valdivia, Bajo cauca antioqueño. Soldados de la Brigada 11 del Ejército Nacional fueron atacados con un explosivo lanzado desde un dron, dejando a un suboficial y dos soldados profesionales con heridas leves por esquirlas.

Los uniformados estaban realizando labores de seguridad al momento del ataque. El Ejército le confirmó a EL COLOMBIANO, que hasta el momento los militares están fuera de peligro, ya que fueron atendidos por el enfermero de combate, y serán evacuados vía helicóptero en las próximas horas.

Por el momento, las autoridades investigan si detrás del ataque estaría el Clan del Golfo o el ELN, quienes tienen una disputa por el control territorial de la zona. Este ya es el segundo incidente con drones en el departamento en tres meses.

En el mes de septiembre, después de un Consejo de Seguridad que se realizó en el municipio de Yarumal, Norte de Antioquia, cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y su equipo de trabajo se disponían a regresar a Medellín en el helicóptero de la Gobernación, los pilotos de la aeronave recibieron una alerta de que los estaban rodeando dos drones, los cuales pertenecerían a las disidencias de las Farc.

En ese momento y después de varios minutos de recorrido se logró perder el rastro a estas aeronaves no tripuladas, pero las primeras indagaciones hicieron pensar a las autoridades que se trataban de elementos pertenecientes al frente 36 de las disidencias, estructura liderada por Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron más militares heridos, pero indicaron que se encuentran investigando para esclarecer lo sucedido.