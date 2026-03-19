Así es la estrategia para que en 10 años Urabá sea el centro portuario e industrial de Colombia

En la década de los 90, la televisión regional repetía una consigna que se grabó en el imaginario antioqueño: “Urabá: la mejor esquina de América”. Aquella promesa, que fijaba el 2021 como el año de su gran transformación, encontró en la puesta en marcha de Puerto Antioquia su primer gran hito. Sin embargo, este jueves 19 de marzo se dio el paso definitivo para que esa visión deje de ser un eslogan y se convierta en una realidad estructural. El escenario no pudo ser más simbólico. En una asamblea histórica —la primera realizada fuera del Valle de Aburrá—, Proantioquia se desplazó hasta las instalaciones de Uniban, en Apartadó, para marcar el inicio de uno de sus proyectos más ambiciosos. Tras 50 años impulsando la competitividad del departamento, el gremio empresarial presentó seis proyectos estratégicos diseñados para consolidar a Urabá como el principal nodo portuario, logístico e industrial de Colombia.

Hasta Urabá viajaron 180 empresarios afiliados a Proantioquia para asistir al gran evento. Entre bullerengue, cantaoras, la banda sinfónica del Urabá y la variada gastronomía de esta subregión, representantes industriales y líderes políticos conocieron de primera mano el potencial que tanto pregonaba Gonzalo Mejía décadas atrás. A ellos se unieron autoridades locales y regionales y representantes de organismos como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Grupo Banco Mundial. “Celebrar esta Asamblea en Urabá es un acto profundamente simbólico. El desarrollo no se decreta desde el centro; se construye en el territorio, con su gente, sus empresas y sus liderazgos. Estamos acá para presentar la estrategia integral público-privada para el desarrollo de Urabá”, afirmó Juliana Velásquez, presidente ejecutiva de Proantioquia. Y añadió: “El objetivo es consolidar la región como un hub logístico, industrial, agroindustrial y portuario de Colombia conectado con el mundo, fortaleciendo sus capacidades productivas y cerrando brechas sociales para su crecimiento sostenible”.

Los proyectos base

La visión que Proantioquia plantea que en los próximos diez años Urabá se consolide como uno de los polos de desarrollo más dinámicos del país, en el que se generen cerca de 400.000 empleos. Esta meta se apuntala en seis proyectos clave, organizados en tres “catalizadores productivos” y tres “habilitadores institucionales y sociales”. Lea más: Otro hito en Puerto Antioquia: desde Estados Unidos llegó el primer buque a granel El primer catalizador productivo será el impulso de un sistema portuario integrado, consolidando corredores logísticos con el interior del país y desarrollando infraestructura estratégica para el comercio internacional. El segundo pasa por fortalecer la agroindustria mediante innovación, desarrollo de nuevas cadenas productivas y proyectos como un distrito de riego multipropósito que aumente la productividad agrícola. El tercer catalizador buscará impulsar el turismo de naturaleza y playa en destinos como Necoclí, Arboletes, Mutatá y Capurganá, fortaleciendo la infraestructura turística y la promoción regional.

Frente al tema de los habilitadores, para el gremio es una prioridad la generación de programas masivos de formación técnica, bilingüismo y educación conectados con las necesidades del sector productivo. El segundo aspecto esencial es el desarrollo de un Plan Maestro de ordenamiento territorial para el eje urbano de Urabá, así como la generación de proyectos de infraestructura social que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Por último aparece la urgencia de una alianza público-privada que articule a más de 25 actores del territorio y fortalezca la institucionalidad regional para impulsar proyectos estratégicos en conjunto.

El primer paso

Tan en serio va el asunto que la CAF refrendó el anuncio realizado el pasado mes de enero sobre la cooperación inicial de US$500.000 (casi $2.000 millones) para proyectos estratégicos en Urabá. Y aparte anunció para 2027 la llegada de otros US$500.000. El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, explicó que estos recursos apoyarán dos hitos fundamentales: la construcción del Plan Maestro de Desarrollo Territorial del eje de Urabá y el primer Encuentro Latinoamericano de Ciudades Puerto en la región en el que la región podrá conocer de primera mano las experiencias de otras zonas portuarias del continente como Perú y Chile.

Desarrollo que llegue a todos

Los anuncios representan una apuesta integral por la transformación de Urabá. Si bien los alcaldes de la subregión avalaron la iniciativa, enfatizaron que el éxito del proyecto dependerá de que el crecimiento económico se traduzca en beneficios tangibles para la comunidad. Entérese: Essity inicia operaciones en Puerto Antioquia y proyecta mover 250 contenedores mensuales para fortalecer exportaciones desde Colombia En ese sentido, la alcaldesa de Chigorodó, Tulia Irene Ruiz García, señaló como factor crítico que la población —especialmente jóvenes y mujeres— tenga acceso a educación técnica y empleos calificados. Para la mandataria, solo mediante una remuneración competitiva los habitantes podrán consolidar sus proyectos de vida dentro del territorio, evitando el desarraigo y la fuga de talentos.