Consuelo, de 52 años, fue cruelmente asesinada en Salgar: ya van 11 mujeres asesinadas este año en Antioquia

La víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante en la zona del cuello y el tórax.

  Fotografía de referencia de la inspección de un cadáver en zona rural de Antioquia. Foto: Mauricio Andrés Palacio Betancur.
    Fotografía de referencia de la inspección de un cadáver en zona rural de Antioquia. Foto: Mauricio Andrés Palacio Betancur.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La violencia contra la mujer en Antioquia registra un inicio de año crítico. Con el reciente hallazgo del cuerpo de María Consuelo Vélez Montoya, de 52 años, en zona rural del municipio de Salgar, la cifra de mujeres asesinadas en el departamento ascendió a 11 casos en lo que va de enero de 2026.

Puede leer: Dos mujeres fueron asesinadas este fin de semana en Antioquia ¿Dónde ocurrieron los casos?

El cuerpo de la mujer fue localizado por habitantes de la vereda Chaquiro Arriba, un sector ubicado a cerca de una hora del casco urbano de Salgar, en el Suroeste antioqueño. Según el reporte de las autoridades y del cuerpo de bomberos local, la víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante en la zona del cuello y el tórax.

Las unidades judiciales adelantan las investigaciones para establecer si el crimen responde a una situación de inseguridad en la zona o si se trata de un feminicidio.

Este suceso se suma a otros hechos violentos reportados durante el pasado fin de semana en diferentes subregiones. En el Occidente, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Luisa Fernanda Hernández Montiel, una adolescente de 17 años oriunda de Zaragoza, quien había sido reportada como desaparecida en Medellín. Su cuerpo fue encontrado en zona rural de Santa Fe de Antioquia, y la principal hipótesis apunta a un homicidio derivado de un hurto.

Entérese: En menos de 24 horas asesinaron a dos mujeres en Antioquia; una de ellas era mujer trans

Por otro lado, en Rionegro, una joven identificada como Marina Fernanda Saldarriaga Romero fue atacada con arma de fuego dentro de un establecimiento comercial. Las autoridades investigan si este asesinato está relacionado con una ruptura sentimental reciente de la víctima con un presunto integrante de un grupo armado ilegal que delinque en el Oriente antioqueño.

La frecuencia de estos ataques ha encendido las alarmas entre las organizaciones de derechos humanos y las autoridades regionales. Durante todo el 2025, Antioquia cerró con un total de 108 homicidios de mujeres, una cifra que ya se ve amenazada por la celeridad con la que se han presentado los casos en las primeras dos semanas de este año.

Por ahora, los organismos de seguridad y la Fiscalía General de la Nación trabajan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan identificar y capturar a los responsables de estos crímenes, mientras se define la tipificación legal de cada uno de los expedientes.

