Diana volvió tras 20 años y montó empresa de frutas deshidradatas

Diana Lucía Moreno Jaramillo tiene 61 años, es paisa y se autodenomina como una “mujer rural por convicción”. Vive en una pequeña casa en la vereda La Chapa de El Peñol, Oriente antioqueño, a donde tras 20 años de estar en Chile y Perú decidió regresar y montar su propia empresa: Origen Ancestral, que tiene como marca principal DíaMoreno, una iniciativa de frutas, verduras y tubérculos deshidratados, desde piña oro miel y mango tommy hasta puerros y tomates San Marzano.
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