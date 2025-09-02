¿Quiere ayudar al planeta y a sus vecinos? Apúntese en los convites para limpiar ríos y quebradas en Antioquia

Para reducir el riesgo por inundación y avenidas torrenciales en el departamento durante la segunda temporada de lluvias, que se espera inicie a mediados de septiembre y se extienda hasta noviembre, la Gobernación de Antioquia, por medio del Dagran, adelanta convites para limpiezas comunitarias e institucionales en ríos y quebradas.

Las jornadas iniciaron en el municipio de Fredonia donde comunidad, Alcaldía, empresas públicas, bomberos y la administración departamental recogieron residuos en la orilla del río Cauca.

El director del Dagran, Carlos Ríos Puerta, aseguró que esta acción hace parte de la preparación que realiza la entidad junto con los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres ante la llegada de la segunda temporada de lluvias. Y agregó que, además de las jornadas de limpieza, se fortalece el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, SAMA, y se realizan intervenciones con maquinaria amarilla para darle más capacidad hidráulica a los afluentes del departamento y se mitiga el riesgo por avenidas torrenciales e inundaciones.