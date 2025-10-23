Pulso por Appa de Petro aterrizó en el Congreso: radicaron proyecto de ley para tumbarlas

Según puede leerse en el proyecto de ley, este pretende derogar el artículo 32 del PND, argumentando que el mismo entraría en conflicto con el ordenamiento jurídico del país.

“Esta disposición resulta inconveniente para el desarrollo económico del país y vulnera múltiples normas del ordenamiento jurídico colombiano, tanto en el plano procedimental como en el sustantivo, al desconocer principios y derechos fundamentales como la propiedad privada, la libertad de empresa, la autonomía territorial, la participación ciudadana, entre otros”, plasmaron los parlamentarios en el texto. Lea también: Ministerio de Agricultura declaró a Concordia, Antioquia, como la primera zona Appa del departamento, ¿qué significa? En su exposición de motivos, los impulsores de la derogación sostuvieron que dicho artículo del PND se inmiscuiría en la potestad de cada municipio para ordenar su propio territorio, apoyados en análisis provenientes de organizaciones como el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, la Fundación para el Estado de derecho y ProBogotá Región. Además de varios congresistas, durante la presentación del proyecto de ley participaron expertos como la abogada Lorena Garnica de la Espriella, quien también impulsa una demanda de constitucionalidad en contra de ese artículo en la Corte Constitucional.

“El gobierno sí tiene unas funciones subsidiarias y concurrentes respecto a las funciones de las entidades territoriales. Sí que podría, e históricamente hay buenos ejemplos, generar unas competencias que apoyen a las entidades territoriales. Eso sí que lo podría hacer. Pero en su lugar lo que se decidió fue invadir las competencias de los municipios y es justo ahí en donde encontramos ese punto de quiebre en el que las entidades territoriales no se sienten cómodas con los usos del suelo que se están definiendo”, expresó la abogada.

Cero y van tres: las Appa declaradas en Antioquia