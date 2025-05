La soleada mañana que brilló ayer sábado sobre el sector San Isidro de la vereda La Doctora en Sabaneta fue toda una tregua vivida en el epicentro de la tragedia que sepultó a dos familias. El término cae como anillo al dedo al ver que en las aceras y escalas del sector rescatistas, vecinos y funcionarios aprovechaban los cálidos rayos no solo para calentarse, sino también para darse un justo descanso de su ardua, pero ingrata labor.

Con sus trajes empantanados hasta la cintura y las enfangadas palas al lado –por si era necesario retomar la tarea inmediatamente– aprovechaban una corta pausa para comer algún alimento caliente que manos caritativas les prepararon en agradecimiento a su labor. Otros aprovechaban para fumar o hacer algunas llamadas a sus familiares. Era como ver una pausa en un campo de batalla . Y es que, pese a que el ruido de las palas y la retroexcavadora continuaba, con la luz del solazo del tercer día de la tragedia, San Isidro lucía completamente diferente a como estaba en la tarde-noche de ese jueves en el que la penumbra era absoluta y la incertidumbre completa. Gran parte del lodo que rodó por las empinadas callejuelas en esa noche horrible ya se había removido a punta de llenar volquetas que como podían llegaban al encumbrado sector. Uno de los que seguía sacando lodo de su vivienda era Víctor, un joven agente de tránsito que recordó ese funesto aviso de la tragedia. Él recordó que justo ese día estaba de turno y que su sorpresa no pudo ser mayor cuando le dieron la dirección de la emergencia: Calle 70 Sur con carrera 31. O sea, justo la de su casa.

Víctor recordó que salió volando en su moto oficial y llegó hasta el lugar de los hechos solo para encontrarse la montaña metida en el frente de su propiedad. El asunto era grave, pero sabía que la prioridad era rescatar a los sepultados, tarea a la que él y los vecinos realizaron de inmediato. Según Víctor, su desconsuelo no pudo ser mayor al ver que entre los fallecidos estaba Deiby Roqueme Mendoza, prácticamente un compañero de labores, pues Roqueme oficiaba como guarda de seguridad adscrito a la empresa que le daba el servicio de vigilancia a la Secretaría de Movilidad.

El apoyo de estos especialistas es más que bienvenido para entender la magnitud de la tragedia y sus posibles riesgos toda vez que, según el alcalde, San Isidro no estaba entre los puntos críticos de Sabaneta que requerían vigilancia y atención especial. De otro lado, Cruz detalló que actualmente se mantienen en vigilancia las quebradas La Doctora y La Sabanetica para evitar que se presenten más emergencias o inundaciones como las que afectaron el centro del municipio. Además, se destinaron cuadrillas de obreros para limpiar pozos, sumideros y alcantarillas para que el agua no se represe. La atención a los afluentes merece especial atención pues según le dijeron a este diario vecinos y algunos miembros del acueducto veredal que atraviesa San Isidro, aguas arriba el asunto es complejo.





“Oiga, esta montaña desde arriba está agrietada. Arriba en Las Lomitas hay varios deslizamientos y el agua está represada allá. La montaña está en cuña, como si fuera una pirámide, por la que los dos lados del barranco jalan. Por eso la bocatoma de La Teresa se dañó, está llena de palos. La de El Gusano no se afectó y con esa tenemos agua. Menos mal no ha llovido, porque... ¿Quiere que le diga una cosa? Con otro aguacero que caiga sobre esta tierra tan floja, eso vuelve y jala.... ¡Y ni me quiero imaginar!”, detalló un apurado operario del acueducto.