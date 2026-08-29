“Le vamos a dar muchas alegrías al DIM”: Kevin Mantilla en la previa del juego de este domingo ante Llaneros

Tras sufrir una inesperada derrota (0-1) como local ante el Cúcuta Deportivo, el Independiente Medellín recibe este domingo 30 de agosto (4:10 p.m.) a Llaneros FC en el estadio Atanasio Girardot. El duelo, correspondiente a la octava fecha de la Liga BetPlay 2-2026, representa para el conjunto ‘Poderoso’ la oportunidad de recuperar la senda ganadora del comienzo del campeonato, en el que acumuló tres victorias consecutivas. El partido ante Llaneros será transmitido por Win Sports+.
Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9