Por fin el corregimiento El Jordán, de San Carlos, Antioquia, tendrá vía pavimentada al Magdalena Medio

Lo que durante décadas fue un anhelo de generaciones de habitantes de San Carlos y del corregimiento El Jordán comienza a convertirse en realidad. La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de San Carlos anunciaron la pavimentación de la vía Juanes – El Jordán – La Holanda, obra que permitirá fortalecer la conexión no solo entre San Carlos y estas zonas sino también unir las subregiones del Oriente antioqueño y el Magdalena Medio mediante una inversión de casi $82.000 millones.
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