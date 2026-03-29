Justo en el final de su gobierno, Petro destraba obras clave en Antioquia

A escasos meses de las elecciones presidenciales y del cambio de gobierno, varios proyectos y problemas en Antioquía que no parecían ser una prioridad para el Gobierno Nacional comenzaron a desatrancarse. En un viraje que ha llamado la atención de muchos, inversiones en diferentes campos, que han sido objeto de duras controversias políticas, pasaron de dormir el sueño de los justos en el gobierno central a recibir impulso administrativo y presupuestal. El detalle no ha pasado desapercibido entre los dolientes de esas obras, que ahora ven cómo las mismas ya sirven incluso para que el gobierno enfile baterías contra la oposición y argumentar que Antioquia también hace parte de las prioridades del Palacio de Nariño, en respuesta a los constantes señalamientos de desidia oficial que han formulado entes como la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Le puede interesar: Cuatro obras de Antioquia que el Gobierno Petro no financió y ya esperan al 2026 El ejemplo más reciente vino por cuenta de una de las obras más críticas para Medellín y el departamento y que precisamente venía siendo el centro de encendidos reclamos desde finales de 2024: las obras de ampliación de corto plazo del aeropuerto internacional José María Córdova. Pese a que desde hace más de un año el concesionario Airplan venía haciendo la fila en el Ministerio de Transporte, la ANI y la Aeronáutica Civil para tener permiso de ampliar provisionalmente la terminal, fue apenas este mes que esas entidades dieron luz verde a las mismas.

Lo insólito de dicha ampliación, tal como lo reclamó el mismo concesionario y hasta la seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, era que el Gobierno Nacional no tenía que aportar mayores recursos a la misma. Al tratarse de un espacio concesionado, Airplan ya había propuesto hacerse cargo de las obras necesarias para ampliar de 11 millones a 17,5 millones de pasajeros anuales la capacidad del aeropuerto internacional de Medellín. Pese que los privados ya habían finiquitado los diseños y los habían entregado a Bogotá, solo se hacía necesario un visto bueno de la Nación para firmar un otrosí al contrato de concesión y fue allí que la ampliación de emergencia quedó varada. Lea también: Antioquia asumirá más obras del Túnel del Toyo que eran compromiso del Gobierno Petro Sin importar los reclamos públicos, la obra siguió quedando en veremos, bajo el argumento que la prioridad era culminar la formulación del plan maestro del aeropuerto, en el que se estructuró una ampliación estructural de mayor alcance y que está tasada en $22 billones. Pese a que dicho plan fue entregado a finales de 2025, en marzo el debate volvió a calentarse, cuando el concejal de Medellín, Alejandro De Bedout, hizo pública la respuesta a un derecho de petición formulado al Gobierno Nacional en el que este le confirmó que, pese a que el otrosí pedido por Airplan ya había sido aprobado internamente por la ANI, la falta de una firma era lo que tenía en el aire el inicio de la optimización.

Luego de que el escándalo estallara, la ANI dio luz verde a al otrosí, no sin antes presentarlo como una muestra de que “el Gobierno del Cambio” se preocupaba por las necesidades de los pasajeros.

Otros proyectos clave

Otros casos llamativos son millonarias inversiones en la Universidad de Antioquia —en la que además de un giro de $70.000 millones para paliar su crisis se anunció una inversión de $350.000 millones para una planta de medicamentos—, la pavimentación de la vía entre Arboletes y Necoclí y varias obras en hospitales anunciadas por el Ministerio de Salud. Mientras en el caso de la Universidad de Antioquia las inversiones aparecieron tras un pulso de más de un año, en el que el gobierno señalaba no tener recursos para la institución y que culminó con el nombramiento a dedo de un nuevo rector, la pavimentación de la vía entre Arboletes y Necoclí también se anunció este año, pese a que motivó protestas desde 2022. Siga leyendo: ¿Qué pretende Petro en Antioquia? Ya intervino la U. de A., Savia Salud y Comfenalco Las inversiones hospitalarias llamaron la atención por prometerse pocos meses antes de la temporada electoral, en correrías acompañadas por políticos como la senadora liberal María Eugenia Lopera. En medio de este panorama, y en plena campaña electoral, varios políticos cercanos al gobierno y hasta el mismo presidente Gustavo Petro ya han salido a reclamar que esas inversiones son la muestra de que serían falaces los señalamientos de que el Gobierno Nacional ha dejado en un segundo plano a Antioquia.