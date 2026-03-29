Justo en el final de su gobierno, Petro destraba obras clave en Antioquia

A escasos meses de las elecciones presidenciales y del cambio de gobierno, varios proyectos y problemas en Antioquía que no parecían ser una prioridad para el Gobierno Nacional comenzaron a desatrancarse.
En un viraje que ha llamado la atención de muchos, inversiones en diferentes campos, que han sido objeto de duras controversias políticas, pasaron de dormir el sueño de los justos en el gobierno central a recibir impulso administrativo y presupuestal.
El detalle no ha pasado desapercibido entre los dolientes de esas obras, que ahora ven cómo las mismas ya sirven incluso para que el gobierno enfile baterías contra la oposición y argumentar que Antioquia también hace parte de las prioridades del Palacio de Nariño, en respuesta a los constantes señalamientos de desidia oficial que han formulado entes como la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.
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El ejemplo más reciente vino por cuenta de una de las obras más críticas para Medellín y el departamento y que precisamente venía siendo el centro de encendidos reclamos desde finales de 2024: las obras de ampliación de corto plazo del aeropuerto internacional José María Córdova.
Pese a que desde hace más de un año el concesionario Airplan venía haciendo la fila en el Ministerio de Transporte, la ANI y la Aeronáutica Civil para tener permiso de ampliar provisionalmente la terminal, fue apenas este mes que esas entidades dieron luz verde a las mismas.