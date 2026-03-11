Antioquia activó escuadrón militar y policial para reforzar seguridad en el sur del Aburrá: así funcionará

En los municipios del sur del Valle de Aburrá comenzará a funcionar un nuevo Escuadrón Militar y Policial (EMPÁS), una estrategia con la que se busca fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en varios puntos estratégicos de Antioquia. El anuncio fue realizado por la Gobernación de Antioquia este martes, en medio de un consejo de seguridad en el que se pasó revista a la situación de orden público en los municipios de La Estrella, Caldas, Itagüí, Envigado y Sabaneta. Le puede interesar: “Igual debe pasar con Calarcá”: Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón tras abatimiento de alias Ramiro Si bien en estos cinco municipios los datos dan cuenta de una reducción de homicidios, las autoridades departamentales advirtieron que es necesario reforzar las operaciones de seguridad para cerrarle el paso a varias estructuras del crimen organizado con presencia allí. Según señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el diagnóstico de las autoridades da cuenta de que la principal prioridad en el sur del Aburrá es frenar la expansión del Clan del Golfo, que se ha fortalecido en regiones como el Suroeste antioqueño y por tanto busca afianzar su influencia en los límites con el área metropolitana, a través de bandas como La Miel.

“Hay que poner cuidado a cualquier ánimo expansionista de los criminales del Clan del Golfo, quienes fungen de contrainsurgentes y por eso el gobierno los tiene sentados en una mesa en Dubái, pero que aquí en el Suroeste de Antioquia son jíbaros y expendedores de droga con pretensiones de llegar al sur del Valle de Aburrá a través del grupo de delincuencia común La Miel, que delinque en Caldas”, advirtió el mandatario seccional. Según informó Rendón, como una medida de presión contra ese grupo, el Departamento aumentó la recompensa por información que conduzca a la captura de un cabecilla identificado como alias El Flaco, que desde 2020 estaba en $50 millones y ahora quedó en $200 millones. Lea también: Evalúan compra de equipos antidrones tras plan de atentado en Hidroituango Las autoridades señalaron que en dicho consejo de seguridad se llegó a la conclusión de que debían intensificarse los operativos contra el microtráfico, que constituye una de las principales rentas ilegales de esos grupos. Tan solo en el caso de los límites de Itagüí con el sur de Medellín, Rendón advirtió que las autoridades preparan una demolición de algunas edificaciones en la avenida Guayabal, que se han convertido en puntos críticos de inseguridad.