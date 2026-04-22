Antioquia abre convocatoria para llevar agua a escuelas que aún no tienen

En un intento por cerrar una de las brechas más persistentes en la educación rural, la Gobernación de Antioquia anunció una nueva convocatoria para llevar soluciones de agua potable a instituciones educativas que aún carecen del servicio.

La iniciativa, que se realiza en alianza con la Fundación Grupo EPM a través del programa Agua para la Educación, Educación para el Agua, está dirigida a alcaldías, rectores y docentes que podrán postular sus sedes hasta el próximo 30 de abril.

El llamado busca identificar y priorizar escuelas que requieren sistemas de potabilización, en un contexto en el que el acceso al agua sigue siendo una deuda estructural en zonas rurales de Antioquia.

“Invitamos a los alcaldes, primeras damas y gestores sociales a postularse. Ya estamos instalando estas soluciones en más de 60 municipios, beneficiando no solo a estudiantes, sino a comunidades cercanas”, señaló la Primera Dama del departamento, Susana Ochoa.

Aunque en los últimos años se han logrado avances, el problema de escuelas sin agua potable sigue siendo significativo.

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