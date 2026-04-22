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Antioquia abre convocatoria para llevar agua a escuelas que aún no tienen

La Gobernación de Antioquia abrió una nueva convocatoria para que municipios postulen sedes educativas sin acceso a agua potable, en medio de una deuda histórica que aún afecta a cientos de escuelas rurales del departamento.

  • Alcaldes, rectores y docentes podrán postular sus sedes para este programa de soluciones de agua potable hasta el 30 de abril. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia.
    Alcaldes, rectores y docentes podrán postular sus sedes para este programa de soluciones de agua potable hasta el 30 de abril. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia.
El Colombiano
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hace 52 minutos
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En un intento por cerrar una de las brechas más persistentes en la educación rural, la Gobernación de Antioquia anunció una nueva convocatoria para llevar soluciones de agua potable a instituciones educativas que aún carecen del servicio.

La iniciativa, que se realiza en alianza con la Fundación Grupo EPM a través del programa Agua para la Educación, Educación para el Agua, está dirigida a alcaldías, rectores y docentes que podrán postular sus sedes hasta el próximo 30 de abril.

El llamado busca identificar y priorizar escuelas que requieren sistemas de potabilización, en un contexto en el que el acceso al agua sigue siendo una deuda estructural en zonas rurales de Antioquia.

“Invitamos a los alcaldes, primeras damas y gestores sociales a postularse. Ya estamos instalando estas soluciones en más de 60 municipios, beneficiando no solo a estudiantes, sino a comunidades cercanas”, señaló la Primera Dama del departamento, Susana Ochoa.

Aunque en los últimos años se han logrado avances, el problema de escuelas sin agua potable sigue siendo significativo.

También le puede interesar: Antioquia avanza en agua potable rural: 44 escuelas del departamento ya cuentan con soluciones en funcionamiento

Una brecha que persiste en la ruralidad

En muchas sedes rurales, estudiantes y docentes dependen de agua lluvia, fuentes naturales o sistemas precarios que pueden presentar riesgos para su salud. Esta escasez representa un obstáculo para la permanencia escolar y el aprendizaje de miles de niños, en su mayoría, de zonas rurales.

Esta situación ha sido señalada como una de las principales desigualdades entre la educación urbana y rural en el departamento.

De acuerdo con la Gobernación, el programa ya se implementa en más de 60 municipios y ha beneficiado a más de 10.000 estudiantes y docentes con soluciones de potabilización.

Condiciones para acceder al programa

Para participar en la convocatoria, las instituciones educativas deben contar con concesión de agua vigente o haber iniciado el trámite ante la autoridad competente.

Las postulaciones deben realizarse a través de un formulario habilitado por la Gobernación, con el respaldo de las alcaldías municipales o de los directivos de cada sede, diligencian el formulario de este enlace web.

Más que infraestructura: un tema de bienestar

La convocatoria hace parte de la estrategia BienEstar, que busca reducir el hambre y mejorar las condiciones de vida en poblaciones vulnerables del departamento.

La nueva convocatoria representa una oportunidad para avanzar en una problemática que en 2020 afectaba a más de 30 mil niños y jóvenes.

El desafío, sin embargo, sigue siendo mayor: lograr que ninguna escuela en Antioquia tenga que funcionar sin agua potable, una condición básica que aún no es una realidad para todos.

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