Antioquia contra el centralismo: así fue el rescate que devolvió la esperanza de tener casa

Para miles de familias en el departamento, la palabra “casa” ha dejado de ser una aspiración de largo plazo para convertirse en una realidad inmediata. En un esfuerzo coordinado entre la administración departamental y las cajas de compensación, el programa Mi Casa Antioquia Ya —una respuesta para las miles de familias que se quedaron sin el programa Mi Casa Ya, que el Gobierno Petro terminó— se ha consolidado como el motor principal de la política habitacional en la región, alcanzando un hito significativo: la entrega de subsidios complementarios a 2.932 familias.
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Este modelo de gestión no es solo una cifra en un balance público; es una estrategia de cierre de brechas de desigualdad que busca que el acceso a la propiedad privada sea un derecho ejecutable para quienes perciben ingresos menores a los cuatro salarios mínimos. La clave del éxito de esta iniciativa radica en la concurrencia de subsidios. Bajo este esquema, un hogar puede sumar apoyos de distintos niveles gubernamentales, lo que reduce drásticamente el valor de la cuota inicial y, por ende, el monto del crédito hipotecario.
La inversión ha impactado diversos municipios de las subregiones de Antioquia, priorizando no solo la cantidad de unidades, sino la calidad constructiva y el acceso a servicios básicos. Además de la solución habitacional, el programa dinamiza el sector de la construcción, uno de los mayores generadores de empleo directo e indirecto en el departamento. La entrega de estos subsidios garantiza que las familias beneficiadas transiten hacia la formalidad patrimonial, brindando una base sólida para el relevo generacional.