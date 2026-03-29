De una cita casual a exportar tres toneladas de café paisa a Alemania

En solo tres años, las hermanas Vanessa Vargas y Diana Franco, fundadoras de Avelí Café, lograron una exportación histórica de tres toneladas hacia Alemania. Este emprendimiento antioqueño —A de amor, VE de vehemencia y LÍ de libertad—, trasciende cifras comerciales; su llegada a Europa es el resultado de un encuentro fortuito y una alianza estratégica que hoy posiciona su café premium cultivado en Urrao y Concepción en el mercado internacional.
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Si bien el producto ya llegó al Viejo Continente, detrás de ese envío hay mucho más que números. La historia misma se remonta a un encuentro casual y casi milagroso, que desencadenó en una particular alianza.