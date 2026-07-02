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El DIM refuerza su defensa: Alfonso Simarra, “La Muralla” de 1.90 metros, llega al Poderoso

Simarra, recientemente campeón en Venezuela con la Universidad Central, es esperado en la ciudad para exámenes médicos. Firmará contrato hasta junio de 2028.

  • Alfonso Simarra Valdez, joven zaguero que llega a reforzar al Medellín. FOTO GETTY
    Alfonso Simarra Valdez, joven zaguero que llega a reforzar al Medellín. FOTO GETTY
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 29 minutos
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El Deportivo Independiente Medellín continúa confeccionando su nómina para el segundo semestre con el fin de estructurar un equipo competitivo para afrontar la Liga colombiana, la Copa Sudamericana y la Copa Betplay.

Fuentes del club le confirmaron a EL COLOMBIANO que el zaguero central Alfonso Simarra Valdez, nacido en Cartagena el 13 de julio de 2000, es esperado en la ciudad para presentar los exámenes médicos y, en caso de aprobarlos, firmará un contrato hasta junio de 2028.

Simarra, quien se uniría al uruguayo Joaquín Varela —cuyos derechos deportivos fueron adquiridos por el club rojo— y a Frank Fabra —quien renovó contrato con el Poderoso—, viene de realizar una destacada campaña en la liga de Venezuela, donde se coronó campeón con la Universidad Central.

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El defensor inició su carrera deportiva en el Barranquilla FC y pasó por el Junior de Barranquilla. Luego militó en el Alianza FC y en el Deportes Tolima antes de marcharse al vecino país, donde su gran nivel le valió ser incluido en el equipo ideal del torneo.

En Venezuela, gracias a su rendimiento, se ganó el apodo de “La Muralla” debido a su fortaleza física y su imponente estatura de 1.90 metros. Además, su contratación cuenta con el visto bueno del técnico Luis Amaranto Perea, exfutbolista de la posición y actual asistente del argentino Néstor Lorenzo en la Selección Colombia que está en el Mundial de Norteamérica.

De otro lado, el Equipo del Pueblo anunció que el arquero José Luis Chunga finalizó su vínculo contractual con la institución al cumplirse el término establecido en su contrato.

“De igual manera, se llegó a un acuerdo para dar por finalizado de manera anticipada el préstamo de Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta, quienes regresan a sus clubes de origen”, anunció el club a través de un comunicado de prensa, en el que agradeció el aporte de los dos futbolistas.

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Finalmente, versiones de prensa señalan que Daniel Londoño interesa a Santa Fe y Millonarios, en la que podría ser otra baja para la zona defensiva del Rojo tras la conocida salida de José Ortiz.

El Medellín realiza por estos días trabajos de pretemporada bajo la orientación del cuerpo técnico que integran los asistentes Breiner Castillo y Giovanny Andrés Ruiz, y los preparadores físicos Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar.

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