Antioquia arrancó 2026 con racha violenta: 53 homicidios en 13 días

Primero la atacaron con un cuchillo en ocho oportunidades y luego la asfixiaron. Así ocurrió el crimen de María Consuelo Vélez Montoya, de 56 años, en la zona rural de Salgar. Este hecho suena como si fuera un hecho aislado, pero es uno de los 54 asesinatos que se han presentado en los primeros 14 días de 2025 en Antioquia. Es decir, en el departamento, todos los días, han matado a cuatro personas. La cifra es alarmante si se tiene en cuenta que en el mismo periodo de 2025 se contabilizaban 24 homicidios, lo que ya generó alertas por parte de la Gobernación de Antioquia, desde donde se están trabajando en estrategias para evitar que esta racha homicida continúe y las cifras, al finalizar el año, hagan recordar a las peores épocas. La alerta la emitió el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, quien expresó que “la situación en este momento en el tema de homicidios es crítica, porque con respecto al año pasado hoy tenemos ya 30 homicidios más en el departamento, y esa situación nos prende todas las alertas y todas las alarmas”.

De acuerdo con los registros del funcionario, la situación más crítica se concentra en el Valle de Aburrá, donde se han presentado 17 asesinatos, de los cuales 14 ocurrieron en Medellín, dos en Bello y el restante en Copacabana. A esto se le suma que para comenzar este 2026 se han presentado dos masacres, una en el municipio de Abejorral el pasado puente festivo que dejó a tres personas muertas; y otra en Vegachí, donde desaparecieron a cuatro personas el 6 de enero y las encontraron sin vida en varios puntos del Nordeste antioqueño. Con la masacre de estas cuatro personas, el Nordeste llegó a ocho homicidios, mientras que el Suroeste totaliza cuatro crímenes, continuando con su tendencia violenta que viene arrastrando en los últimos cuatro años, agudizada durante el 2025 cuando terminó con 316 asesinatos, 74 casos más que los ocurridos en 2024. Entérese: Dos mujeres fueron asesinadas este fin de semana en Antioquia ¿Dónde ocurrieron los casos? El incremento de los asesinatos en el comienzo de 2026 no se deben a un único factor, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades. De hecho, con el crimen registrado en Salgar ya son 11 las mujeres muertas violentamente en Antioquia en lo que va transcurrido de este año, lo que equivale a, prácticamente, una cada día. Casos como el de María Consuelo y al menos seis más de estos casos tendrían relación con violencia que implicaría a las parejas o exparejas de las atacadas. Así mismo, las masacres de Abejorral y el Nordeste antioqueño estarían más cercanas a disputas entre estructuras criminales, principalmente confrontaciones con el Clan del Golfo, grupo criminal que tiene presencia en las zonas donde ocurrieron estos hechos.

No se quedan atrás las intolerancias que se presentaron al comienzo de año, como la registrada el pasado 5 de enero en el centro de Medellín donde un habitante de calle apuñaló al vigilante Sergio Alfredo Zabala Galeano, de 65 años, porque este se habría negado a darle una limosna. Expertos en seguridad como Óscar Yesid Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz, señaló que este incremento en los asesinatos está relacionado con la pérdida del respeto por la vida y porque las estructuras criminales están aprovechando la falta de presencia estatal en algunas zonas del departamento.

Zonas críticas en el último año

Desde la Gobernación de Antioquia destacan que en 2025 hubo una leve disminución de los homicidios en Antioquia en comparación con 2024. Esto, siempre y cuando no se cuenten los 44 policías y militares asesinados, que son los que descompensan la balanza hacia el incremento en 2025. Contabilizando la total de asesinatos en Antioquia, se registraron 1.708 casos en 2025, mientras que en 2024 fueron 1.706, de acuerdo con los registros de la Policía Nacional y reportados por la Secretaría de Seguridad departamental. Sin embargo, el Suroeste antioqueño fue la subregión que “perdió el año” con creces en 2025, puesto que se registraron 316 asesinatos, continuando con la tendencia al alza de los crímenes en esta parte de Antioquia. En 2024 fueron 242 asesinatos, en 2023 se contabilizaron 2014 y en 2022 fueron 216. Parte de este incremento se debe a las confrontaciones entre el Clan del Golfo, la banda La Terraza y algunas estructuras locales que quieren defender sus movimientos delincuenciales. Le puede interesar: Una mujer en Medellín habría asesinado a golpes a su novio estadounidense por quitarle el celular Otra de las zonas seriamente afectadas por el accionar del Clan del Golfo fue el Oriente antioqueño, otro de los territorios que mostró incrementos entre 2024 y 2025. En el año que acaba de terminar, esta subregión llegó a los 214 asesinatos, mientras que en los tres años anteriores no había cruzado la barrera de los 210. El año más cercano fue el pasado con 208 casos. El Norte completa el podio de las subregiones con mayor incremento de asesinatos de un año a otro, por las disputas entre el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en territorios como Briceño, Ituango, Valdivia, San Andrés de Cuerquia y Toledo. De hecho, en San Andrés de Cuerquia se presentó el mayor incremento de asesinatos de un año a otro, pasando de 13 casos en 2024, una cifra elevada para los promedios de esta localidad, a 29 en 2025. La estadística global de esta subregión muestra que en 2024 se contabilizaron 154 asesinatos, mientras que para este año la cifra llegó a los 170 crímenes, en medio de una guerra por el control de las rentas criminales y los corredores estratégicos.