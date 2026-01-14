Antioquia arrancó 2026 con racha violenta: 53 homicidios en 13 días

Primero la atacaron con un cuchillo en ocho oportunidades y luego la asfixiaron. Así ocurrió el crimen de María Consuelo Vélez Montoya, de 56 años, en la zona rural de Salgar. Este hecho suena como si fuera un hecho aislado, pero es uno de los 54 asesinatos que se han presentado en los primeros 14 días de 2025 en Antioquia. Es decir, en el departamento, todos los días, han matado a cuatro personas.
La cifra es alarmante si se tiene en cuenta que en el mismo periodo de 2025 se contabilizaban 24 homicidios, lo que ya generó alertas por parte de la Gobernación de Antioquia, desde donde se están trabajando en estrategias para evitar que esta racha homicida continúe y las cifras, al finalizar el año, hagan recordar a las peores épocas.
La alerta la emitió el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, quien expresó que “la situación en este momento en el tema de homicidios es crítica, porque con respecto al año pasado hoy tenemos ya 30 homicidios más en el departamento, y esa situación nos prende todas las alertas y todas las alarmas”.