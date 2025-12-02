x

Revés para la minera de cobre Quebradona: ANM niega prórroga al título minero en el Suroeste antioqueño

La ANM señaló que la empresa aún no ha presentado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requisito indispensable para avanzar en el proceso. Aquí los detalles.

  • La decisión se tomó después de identificar la falta de gestión del titular para obtener la viabilidad ambiental y las debilidades en el relacionamiento social en territorio. FOTO: Julio César Herrera E.
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

02 de diciembre de 2025
La Agencia Nacional de Minería (ANM) negó la prórroga solicitada por Minera de Cobre Quebradona S.A.S. para continuar en la etapa de exploración del título minero ubicado entre los municipios de Jericó y Támesis, en el Suroeste antioqueño. La decisión, tomada tras un análisis técnico y jurídico, marca un nuevo revés para el proyecto minero.

De acuerdo con la entidad, la prórroga fue rechazada por falta de gestión del titular para obtener la viabilidad ambiental y por debilidades en el relacionamiento social con las comunidades del territorio. La ANM señaló que la empresa aún no ha presentado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requisito indispensable para avanzar, y cuyo trámite permanece archivado en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

El título minero en cuestión ha tenido un largo historial de solicitudes de ampliación. Desde 2007, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera ha recibido tres prórrogas previas que suman nueve años adicionales en tiempo otorgado a la compañía.

Esta última petición, la cuarta, fue evaluada junto con nuevas condiciones normativas: el área del título se encuentra hoy dentro de una Zona de Reserva Temporal establecida por el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución 855 de 2025.

Según la ANM, la negativa reafirma el compromiso de la entidad con “el cumplimiento estricto de la normativa ambiental y la estabilidad social del territorio”, en línea con los principios de la llamada Minería con Propósito, que promueve procesos más transparentes y respetuosos con la biodiversidad y las comunidades.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Por qué fue rechazada la prórroga del título minero de Quebradona?
La ANM negó la prórroga por dos razones principales: la falta de presentación de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y por debilidades en el relacionamiento social con las comunidades de Jericó y Támesis.
¿Qué significa que el título minero esté en una Zona de Reserva Temporal?
Significa que el área del proyecto, ubicada en el Suroeste antioqueño, fue declarada como Zona de Reserva Temporal por el Ministerio de Ambiente (Resolución 855 de 2025), lo cual impone nuevas y más estrictas condiciones normativas para cualquier actividad minera.
¿Qué es el proyecto Quebradona y qué implicaciones tiene la negación?
Quebradona es un proyecto de minería de cobre de gran escala. La negación de la prórroga por parte de la ANM detiene la etapa de exploración, lo que podría obligar a la empresa a cancelar o reestructurar drásticamente su plan en el país.

