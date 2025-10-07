Capturaron a ladrón que hizo nueve robos en 15 días en La Ceja, Antioquia; le metieron 8 años de cárcel

Un hombre que se había convertido en el terror de los comerciantes de La Ceja fue capturado en flagrancia y condenado rápidamente a ocho años de prisión, tras ser hallado responsable de cometer al menos nueve hurtos en locales comerciales del municipio en un periodo de solo 15 días. El sujeto, identificado como Andrés Ferley Londoño Bedoya, alias Congolo, fue detenido gracias a la acción coordinada entre la Policía Nacional, el Centro de Monitoreo y la información oportuna suministrada por la ciudadanía. Su captura no solo detuvo su racha delictiva, sino que también le permitió pagar una condena que ya tenía vigente.

Las autoridades confirmaron que Londoño Bedoya era responsable de múltiples robos que afectaron principalmente a joyerías y almacenes de ropa en el área urbana de La Ceja. La administración municipal destacó la rápida judicialización de ‘Congolo’ como una muestra de la efectividad de la justicia y la coordinación institucional. El secretario de Gobierno de La Ceja, Geovany Henao, afirmó que la sentencia de ocho años de prisión contra Londoño Bedoya envía “un mensaje claro: la delincuencia no tiene cabida en nuestro municipio”. Henao aseguró que se continuará el trabajo conjunto con la Policía y el centro de monitoreo para proteger a los comerciantes y garantizar la tranquilidad de los cejeños.

Por su parte, la alcaldesa de La Ceja, Ilbed Santa Santa, resaltó el esfuerzo articulado con los comerciantes que tuvieron ”la valentía de denunciar”.