Ampliación de reconocido museo de Jericó se inspiró en referente de Nueva York

Arrancaron los trabajos de ampliación y remodelación del Museo de Antropología y Artes de Jericó (Maja), uno de los atractivos turísticos de ese municipio del Suroeste antioqueño. De acuerdo con las directivas de este centro cultural, antes de finalizar 2026 la primera fase sería abierta la público. Las obras, que se concentran en la sede principal —una de las tres sedes que tiene el Museo en la localidad—, consisten en la construcción de un edificio que tendrá una terraza para eventos, residencias para albergar a artísticas y un café. En la remodelación del Maja, adscrito a la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de Jericó, pero que funciona como una alianza público privada, serán invertidos más de $12.000 millones. La Gobernación de Antioquia fue uno de los principales aportantes del proyecto, al destinar $4.000 millones con los que se pagó una parte importante del terreno. Le puede interesar: “Cuadros vivos”: el museo Maja recupera la costumbre de recrear obras de arte en Jericó La nueva arquitectura del proyecto de ampliación fue realizada por un hijo del jericoano Manuel Mejía Vallejo; su hijo, Mateo Mejía; y su madre Dora Luz, que se inspiraron en el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York (Estados Unidos). Roberto Ojalvo, director del Museo Maja, destacó el respaldo de la Administración Seccional, así como los aportes de la Alcaldía de Jericó y de empresas privadas, a quienes define como los amigos del Museo. “Se van a hacer, inicialmente, dos niveles que están en el subsuelo. Ahí es donde estamos trabajando ahora: en lo que conocemos como las reservas del museo, que son los depósitos. Quedarían pendientes los otros dos niveles y la terraza, que en la medida que vayan llegando recursos esperamos terminarlos a mediados del año entrante”, señaló Ojalvo.

Con la ampliación el Maja tendrá 3.154,6 metros cuadrados. Foto: cortesía

El Maja funciona en una casa patrimonial representativa de la arquitectura de la Colonización antioqueña, construida en 1906 y restaurada posteriormente para adaptarse a las necesidades culturales y museográficas del museo. Durante gran parte del siglo XX, este inmueble albergó diferentes instituciones públicas y educativas del municipio, entre ellas la Escuela Complementaria, el Liceo Industrial, la Casa de la Cultura Pompilio Gallego y la Secretaría de Educación y Cultura, convirtiéndose con el tiempo en un espacio profundamente ligado a la vida cultural de Jericó.

Actualmente, el museo destina la totalidad de sus espacios a procesos de proyección cultural y conservación patrimonial. Sus instalaciones cuentan con salas de exposición permanentes y temporales, auditorio, centro de documentación, áreas de reserva, espacios para talleres y zonas dedicadas a la investigación y circulación artística. A través de sus distintas sedes y programas, el Maja promueve experiencias que integran antropología, artes visuales, música, memoria local y patrimonio material e inmaterial.

Epicentro de cultura jericoana

En la sede principal del Maja, que tiene un área de 1.264 metros cuadrados, y que con su nueva planta sumará 3.154 metros cuadrados más, se encuentran las colecciones de antropología, artes y memoria de Jericó. En la otra, que llaman la Casa José Tomás Uribe Abad, reposan obras de artes decorativas. Allí también está la casa José Tomás Uribe Abad en la que hay muebles, adornos, lámparas, enseres europeos de este personaje que desde joven viajó del municipio al Viejo Continente y regresó para donar estos materiales. La tercera sede de la Casa de la Música es el Ateneo Álvaro Arango Gaviria. Funciona en un hermoso convento de más de 140 años de antigüedad y alberga una colección de más de 400 instrumentos musicales, los cuales fueron donados por el propio Arango Gaviria —reconocido coleccionista melómano— poco antes de fallecer.

Otro de los valores que consolidan a este museo como uno de los más importantes de Colombia son sus más de 1.600 piezas arqueológicas, una colección recopilada por la Congregación de las Hermanas Lauritas desde su fundación. “Seguramente después del Museo Arqueológico de la Universidad de Antioquia, somos el museo que más colecciones de piezas arqueológicas tiene”, acotó. Las colecciones del museo reúnen piezas arqueológicas, documentos históricos, fotografías, mobiliario, obras de arte y objetos representativos de la vida cotidiana del municipio, permitiendo comprender la construcción cultural de Jericó desde diferentes épocas y perspectivas. Además de conservar estas colecciones, el Maja impulsa actividades como conciertos, talleres, cineforos, exposiciones itinerantes y programas pedagógicos que fortalecen el vínculo entre el museo y la comunidad.La finalización de la ampliación del museo tiene un largo camino por recorrer.