Video | Lucho marcó su primer gol de la temporada con el Bayern Múnich y ganó nuevo título; vea aquí la anotación

En Alemania no quieren que se vaya. Luis Díaz le dio, desde su llegada, una alegría al Bayern Múnich que hace mucho tiempo no tenían. No solo por los goles, las asistencias y su forma callejera, poco predecible, de jugar al fútbol. También por su forma de ser que, aunque es tímida, no deja de ser costera: alegría pura y sabor. Por eso y más, el cuadro bávaro ha hecho todo lo posible por sostener al jugador colombiano, de 29 años. Cuando llegó, la semana pasada, para unirse a la pretemporada que se realiza en Hong Kong, lo recibieron con mucho cariño. Él respondió con lo que mejor sabe hacer: en el encuentro contra Aston Villa que se jugó el viernes marcó uno de los goles con los que su equipo ganó 2-1.

¿Cómo fue el gol de Luis Díaz contra Aston Villa?

Corría el minuto 73. Bayern ganaba 1-0. Tuvo una jugada de ataque en su favor. Lucho, bien tirado como siempre por la banda izquierda, recibió un pase entrando al área. Controló el balón con el borde externo con un movimiento delicado, tan sutil que la bola quedó cerca de su pie derecho para, después de hacer un par de amagues, patear al segundo palo del arquero, a lo Lopes Cabral contra Argentina en el Mundial. Díaz anotó y los aficionados festejaron con locura. Lucho es, además de uno de los mejores futbolistas que tiene el Bayern Múnich –conforma con Harry Kane y Michael Olise uno de los mejores tridentes del mundo la temporada pasada–; sino que también es un hombre que mueve masas: puro marketing deportivo.

Cuando llegó a territorio chino, donde se realizó la Audio Football Summit Cup, la gente se “enloqueció” al verlo y le pidieron autógrafos. Los 25 goles y las 19 asistencias que consiguió la temporada pasada en los 50 partidos que disputó con el Bayern le dieron gran reconocimiento a nivel internacional. Por eso los aficionados asiáticos festejaron con tanta alegría su gol. El entrenador Vicent Kompany, quien se ha despachado en elogios para el jugador colombiano cada que puede, también se vio contento con su primera anotación en esta temporada, donde además de luchar por la Bundesliga pretenden conquistar la Champions.

Díaz, quien tiene contrato con el cuadro bávaro hasta mediados del 2029, fue elegido como el mejor futbolista del partido contra el Aston Villa inglés. Eso, de alguna manera, ratifica que su “lugar en el mundo” está en el cuadro alemán, de donde el Al-Hilal árabe intentó sacarlo para esta temporada ofreciéndole un salario alto e intentando pagar 70 millones de euros al elenco teutón.

El Bayern no aceptó y Lucho brilló en la consecusión del título de la Audi Football Summit. Por el momento, el futuro inmediato de Lucho, el mejor jugador colombiano del momento, sigue en el Bayern Múnich. El próximo 15 de agosto se enfrentará contra el Leipzig en un juego amistoso que está programado para las 8:30 a.m. de Colombia.