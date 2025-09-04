Alias Primo Gay, el cabecilla de las disidencias que estaría usando trampas para asesinar soldados en Antioquia

Poner “cilindros bomba” señuelos en la vía hacia Hidroituango es la estrategia que están usando el frente 36 de las disidencias de las Farc para engañar a los soldados y llevarlos hacia una trampa de explosivos y disparos que ya cobraron la vida de dos militares en cinco días. Detrás de esta estrategia estaría alias Primo Gay, máximo cabecilla de esta división del grupo armado guerrillero.
Desde el 25 de agosto, a los militares les pusieron estas trampas en este corredor vial. En la primera de ellas, las tropas lograron reaccionar y desactivar dos artefactos explosivos que estaban cerca del cilindro, pero en los dos hechos consecuentes los ataques fueron letales. Uno ocurrió tres días más tarde y el segundo, a los cinco días.