Alerta en Antioquia: van 19 ataques con drones desde 2025: ¿qué grupos los activan y en qué municipios?

Varios drones, cargados con granadas de mortero, fueron lanzados sobre una vivienda en la vereda La Jagua, de Segovia: tres personas, que nada tenían que ver con el conflicto, fueron las víctimas de una disputa armada que se ha modernizado. Este es tan solo uno de los 19 ataques con drones ocurridos desde el 1 de enero de 2025 en el departamento. Esta ofensiva tecnológica la lideran las disidencias de las Farc de la línea de alias ‘Calarcá’ (Alexánder Díaz Mendoza); principalmente el frente 36, aunque el frente 18, que opera en el Norte antioqueño, también se ha sumado a la estrategia. Lea más: En video | Drones con explosivos en Cauca; menores de edad estarían involucrados en su ensamblaje “Los criminales nos han asestado, entre enero del año...