El ahorro de agua aumentó en el Valle de Aburrá, pero los embalses siguen en nivel de alerta ante el fenómeno de El Niño

Las cifras del lunes 28 de septiembre muestran una señal positiva: los hogares del Valle de Aburrá están reduciendo su consumo de agua. Pero también muestran que no es suficiente. Los tres sistemas de abastecimiento —Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II— registraron ahorros, pero ninguno llegó a la meta establecida por EPM. El sistema Piedras Blancas, que abastece al nororiente y centro de Medellín, fue el que más se acercó: alcanzó un ahorro de 84 litros diarios por hogar, frente a una meta de 92. Entérese: Alarma por nivel de embalses que surten al Aburrá. Están al 65% ¿Vienen más racionamientos? Por otro lado, en La Fe y Riogrande II, que abastecen respectivamente al sur y el norte y noroccidente del Valle de Aburrá, en cambio, la brecha es mayor. En el primero, los hogares redujeron 35, y el segundo fue de 37 litros, cuando la meta en ambos casos es de 70 litros. Esos dos sistemas están ahorrando apenas la mitad de lo que necesitan. Según afirmó Santiago Wilches Yepes, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, aunque ha habido ahorros importantes, sigue faltando mucho y por eso se mantienen las interrupciones programadas.

Por qué es importante la meta

Los tres embalses que abastecen al Valle de Aburrá —Piedras Blancas, La Fe y Río Grande— se encuentran entre el 60 y el 65 por ciento de su capacidad, después de haber perdido cerca del 15% en apenas cinco meses. En mayo de 2026 estaban en un nivel promedio del 80%; hoy, sin que haya llegado aún la fase más intensa del Fenómeno de El Niño, ya están en terreno de alerta. A esto se suma que los caudales que alimentan los embalses han caído hasta un 50% en sus cauces, algo que no se registraba hace más de cincuenta años. Y en septiembre —un mes históricamente lluvioso— solo ha caído la quinta parte de las precipitaciones esperadas para esta época del año. En ese escenario, cada litro que no se ahorra hoy es un litro que podría faltar en los meses más críticos. EPM ha establecido como fecha clave el mes de noviembre: si los embalses llegan a ese punto con niveles altos, la ciudad estaría en mejor posición para enfrentar el periodo más duro del fenómeno climático, que según los pronósticos se extendería hasta abril de 2027. ”Hay que guardar la mayor cantidad de agua, porque puede que tengamos lluvias menores que las históricas en octubre y noviembre, y lo que ahorremos será la reserva para lo más crítico. Hay que ir evaluando cada semana cómo corren las lluvias, cómo se dan los ahorros y ajustar las medidas”, explicó Wilches.

Lo que pasa si el ahorro no mejora

Si el consumo no baja en las próximas semanas, las consecuencias son concretas: los racionamientos se extenderán a nuevas zonas de Medellín. El gerente de EPM, en este sentido, afirmó que “con el consumo que estamos viendo en Piedras Blancas y ahora en La Fe, es probable que en las próximas semanas tengamos nuevas interrupciones”, advirtió. El llamado de EPM apunta a los hábitos cotidianos que más agua consumen y que muchas veces se mantienen incluso en medio de la contingencia. “Todavía vemos gente botando agua mientras lava vehículos, o gastando agua en trapear o limpiar fachadas. Son tareas que no podemos seguir realizando. Estamos en un momento donde es urgente que cuidemos nuestro recurso hídrico”, señaló Wilches. La situación es especialmente crítica en zonas como el Nororiente de Medellín, donde pese a estar en pleno racionamiento las autoridades siguen encontrando conexiones ilegales de acueducto. Según EPM, en algunas zonas de esa parte de la ciudad se pierde hasta el 60% del agua que la empresa bombea, lo que agrava todavía más el balance del sistema.

¿Cómo ahorrar agua?

Estas son algunas recomendaciones para ahorrar agua: Carga completa en lavadora: usar la capacidad máxima ahorra entre 40 y 80 litros de agua potable por cada lavada, frente a hacer varias cargas a la mitad. Reutilizar el agua de aclarado/enjuague: desviar la manguera de salida de la lavadora hacia baldes durante el último ciclo de lavado permite recolectar entre 30 y 60 litros por lavada. Esta agua limpia (con poco jabón) sirve para trapear pisos, lavar patios o descargar el inodoro. Cepillado de dientes con vasito: cerrar la llave y usar un vaso de agua consume solo 0.25 litros (un vaso), mientras que dejar el grifo abierto durante 2 minutos consume aproximadamente 12 litros. Así se pueden ahorrar 11.75 litros por cepillado en promedio. Duchas cortas: cerrar la llave de la ducha mientras se aplica el jabón o el champú permite ahorrar entre 20 y 30 litros de agua por baño. Aprovechar agua de la ducha: mientras se calienta el agua, se pueden recoger entre 5 y 10 litros de agua limpia, que se puede usar en otras labores. Lavado de platos: enjabonar todo con la llave cerrada y abrirla solo para enjuagar ahorra hasta 30 litros por lavada frente a mantener el grifo abierto continuamente. También se puede aprovechar un balde para enjuagar la loza. Botella en el tanque del inodoro: se recomienda introducir una botella de plástico de 1.5 litros llena de agua dentro del tanque del sanitario (asegurando que no interfiera con el mecanismo). Esta acción permite ahorrar 1.5 litros por cada descarga (alrededor de 10 a 15 litros al día por vivienda o local). Cerrar la llave: una canilla abierta de un lavamanos o lavaplatos por un minuto puede consumir hasta 20 litros de agua. Lea más: EPM advierte que, en caso de no alcanzar metas de ahorro, será necesario “hacer interrupciones en diciembre” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas