Vigilante de la Secretaría de Movilidad de Itagüí fue agredido, al parecer, por un veedor ciudadano

Un vigilante de la Secretaría de Movilidad de Itagüí fue agredido cuando le estaba restringiendo la entrada a quien sería un veedor ciudadano de este municipio del sur metropolitano. Este hecho le provocó múltiples fracturas al adulto mayor que no le estaba permitiendo el paso por la finalización de la jornada de atención.
Ocurrió en la tarde del pasado miércoles, sobre las 4:45 de la tarde, en las instalaciones de esta secretaría, en la calle 50 con la carrera 42, cuando este veedor, identificado como Brayan Cortés de Ossa, llegó y el vigilante le dijo que no podía entrar.