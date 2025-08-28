Atención | Caravana del precandidato Daniel Palacios sufrió accidente en Medellín: hay varios heridos

En medio de su gira política por Medellín, el precandidato presidencial Daniel Palacios resultó ileso tras un accidente que involucró a uno de los carros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que integraba su esquema de seguridad. El hecho se registró en la vía hacia los balsos y dejó nueve de sus escoltas y policías heridos. El vehículo afectado, que sufrió casi pérdida total, transportaba a buena parte de su equipo de seguridad. Minutos antes del siniestro, Palacios había cambiado de automóvil por recomendación de su jefe de seguridad. En el accidente también se vieron implicadas dos motocicletas que hacían parte de la caravana.

Así quedó la camioneta del precandidato. Perdida total. Imagen: Daniel Palacios vía X.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que los hechos se registraron en Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe. “En el vehículo principal donde viajaba Daniel, los uniformados de la Policía notaron un ruido extraño, por lo que se decidió trasladarlo a otra camioneta de la caravana. Minutos después, el vehículo, al parecer, se quedó sin frenos y sufrió un volcamiento”, detalló.

El mandatario local informó que ya pudo comunicarse con Palacios, quien se “encuentra en buen estado de salud”, mientras que los siete policías y dos integrantes de la UNP que resultaron heridos reciben atención médica. Minutos después, el precandidato confirmó en sus redes sociales que está bien. “Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos”, dijo.

¿Qué originó el accidente?