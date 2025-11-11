A menos de un día de inaugurada ya ocurrió el primer accidente en la vía nueva a la Costa

No llevaba ni un día entero de inaugurada y ya ocurrió un accidente de tránsito en la nueva vía que lleva de Medellín a Caucasia.

Allí, el conductor de un automotor tipo camioneta habría perdido el control del vehículo y terminó volcado a un costado de la carretera.

Según informaron los medios locales, el fuerte incidente vial se registró en el tramo entre los municipios de Vegachí y Remedios del Nordeste antioqueño, cerca del peaje de Santa Isabel.

Al sitio llegaron de manera rápida los organismos de socorro para atender a los afectados, los cuales por fortuna habrían salido sin mayores percances de la camioneta.

El incidente no pasó de un gran susto, pero hay que anotar que el accidente pudo haber sido peor, teniendo en cuenta el flujo que ya empieza a tener la carretera nueva.

Por ahora se evalúa si el incidente vial se produjo por exceso de velocidad.

Justamente a raíz de esto, las autoridades pidieron prudencia a los conductores, ya que muchos aún no se han adaptado ni conocen la nueva carretera que promete llevar de Medellín a Caucasia en menos de cinco horas.

El incidente también hizo que la comunidad elevara la necesidad de reforzar campañas de prevención, señalización y controles en la zona, toda vez que –de cara a la próxima temporada decembrina– se convertirá un eje vial bastante concurrido.