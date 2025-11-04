x

Aparatoso accidente en vía a Medellín: tractomula embistió a una ambulancia y dejó dos personas heridas

El vehículo médico trasladaba a un paciente remitido desde el hospital de Santa Rosa de Osos. Este puente festivo, tres personas fallecieron en siniestros viales en Antioquia.

  • Aspecto de la ambulancia y la tractomula que colisionaron en la vía entre Medellín y Santa Rosa de Osos este lunes festivo. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

Un aparatoso accidente de tránsito en el que se vio involucrada una ambulancia se registró durante la tarde del pasado lunes festivo, en la vía entre Medellín y el municipio de Santa Rosa de Osos.

De acuerdo con los primeros reportes de la Sección de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, el siniestro ocurrió hacia las 2:30 de la tarde del pasado lunes 3 de noviembre.

Se presume que luego de salir del Hospital San Juan de Dios, ubicado en ese municipio del Norte antioqueño, el vehículo médico se topó con una tractomula que lo embistió violentamente.

El choque ocurrió en el kilómetro 27 de esa vía, a la altura del sector Matasanos.

Aunque por ahora las causas del episodio siguen siendo materia de investigación, en sus primeras pesquisas las autoridades establecieron como principal hipótesis que la tractomula habría invadido el carril contrario, pero tampoco descartan que el vehículo médico hubiera carecido de precaución a la hora de desplazarse.

Si bien el accidente no dejó víctimas fatales, las autoridades señalaron que en la ambulancia, en la que se transportaba un paciente que había sido remitido a otro centro asistencial, iba un conductor y otros dos acompañantes, para un total de cuatro personas.

Mientras el conductor y el paciente por fortuna resultaron ilesos, uno de los acompañantes sufrió un trauma craneoencefálico leve y otra acompañante sufrió un trauma en su área cervical.

Entre tanto, el conductor de la tractomula también resultó ileso.

De acuerdo con los datos de la Policía de Carreteras, se estima que durante el pasado puente festivo se movilizaron por lo menos 471.709 vehículos por las vías de Antioquia, 240.391 ingresando de otros municipios y 231.318 saliendo hacia otras zonas del país.

En medio de los operativos de control y atención de denuncias, la Policía realizó por lo menos 134 órdenes de comparendo.

En materia de controles de alcoholemia las autoridades señalaron que se efectuaron por lo menos 126 pruebas de embriaguez, resultando solamente una positiva.

De igual forma, los datos dan cuenta de que durante los últimos tres días se presentaron por lo menos nueve accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de ocho personas lesionadas y tres fallecidas.

