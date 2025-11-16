En Marinilla (Antioquia) abusaron de una mujer de 70 años: ofrecen hasta $100 millones de recompensa por el abusador

Consternada está la comunidad de Marinilla desde el pasado 9 de noviembre cuando se conoció que una mujer mayor, de 70 años, fue víctima de violencia sexual en este municipio del Oriente antioqueño.
Según han revelado las autoridades, este crimen ocurrió en zona rural del municipio, donde un hombre abordó a la mujer, la secuestró, la llevó a una zona booscosa y allí abusó sexualmente de ella.
Puede leer: Casos de abuso sexual en Medellín han incrementado un 13%, los niños son las principales víctimas
Una vez liberada por el agresor, la mujer le contó lo sucedido a sus hijos, quienes pusieron el crimen en conocimiento de las autoridades y la llevaron al hospital municipal San Juan de Dios, donde le hicieron las valoraciones médicas necesarias y se confimó el atroz abuso.