Por lo que significa para la historia, la identidad y la economía de Colombia, el banano debería ser del interés de todos. Como no es así, nutriré este relato con hechos que confirman un aprecio auténtico por este fruto de sabor delicioso. Empecemos:

Banano para la salud, la ciencia y la alegría. Como un vallenato, esta fruta pone a palpitar el corazón. Rafael Orozco canta en un tema inmortal, a ritmo de acordeón: “Tengo un corazón alegre como una fiesta de pueblo”. Con sus azúcares naturales —fructosa, glucosa y sacarosa— el banano es fuente de energía. Cada racimo es regalo de vida que viaja desde tierras cálidas del Urabá antioqueño a los mercados del mundo.

Banano para impulsar la economía. Según la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), en 2025, Colombia exportó más de 2,5 millones de toneladas de banano (133 millones de cajas), de las cuales 82 millones salieron de Urabá, generando ingresos por más de US$1.309 millones y consolidando al país como el tercer mayor exportador de América Latina. La región cuenta con 32.465 hectáreas cultivadas, con una productividad récord de 2.516 cajas por hectárea, y sus principales destinos son la Unión Europea (65,8%), Estados Unidos (17,3%) y Reino Unido (13,6%).

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Banano para la comida criolla y la gastronomía internacional: banana bread, banana split, banoffee pie, banano asado, batido de banano, helado y jugo de banano. Y cuando se trata de banquetes, que picoteen y canten las aves en las extensas plantaciones del Caribe y Urabá. Que se alimenten de banano y saboreen sus frutos maduros los turpiales amarillos, colibríes revoltosos, las oropéndolas de Montezuma, las bulliciosas guacharacas y las tángaras azulejas.

El banano les importa a los investigadores y antropólogos porque hace parte de la idiosincrasia del país. En Urabá se celebra con fiesta, en el Chocó se reconoce como “comida propia”, y en la historia nacional ha sido símbolo de resistencia y pertenencia.

A esta hora de Colombia —siete más en el Puerto de Róterdam, Holanda— el banano le importa, y mucho, a Juan Felipe Angarita Escobar, joven antioqueño que es un embajador y garante de la calidad del banano que se exporta.