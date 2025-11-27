x

Cerca de 10 mil personas estarían en riesgo de quedar incomunicadas en Belmira, Antioquia

El hundimiento de la vía se profundizó con los aguaceros de las últimas semanas, poniendo en riesgo la movilidad y la seguridad de quienes transitan. Aquí los detalles.

  • Así se encuentra la vía de acceso al municipio de Belmira. Las lluvias deterioraron la carretera, causando una grave falla geológica. FOTO: Cortesía Mi Antioquia
    Así se encuentra la vía de acceso al municipio de Belmira. Las lluvias deterioraron la carretera, causando una grave falla geológica. FOTO: Cortesía Mi Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

27 de noviembre de 2025
bookmark

La temporada de intensas lluvias que golpea al departamento tiene en alerta al municipio de Belmira, Norte de Antioquia. La comunidad denunció que podrían quedar incomunicados debido al grave deterioro en la vía de acceso principal.

El daño se reporta principalmente en el sector La María, antes de llegar a los límites con San Pedro de los Milagros. En esta zona, la banca de la carretera comenzó a ceder por una falla geológica que avanza con rapidez.

El hundimiento se ha profundizado con los aguaceros de las últimas semanas, poniendo en riesgo la movilidad y la seguridad de quienes transitan diariamente por este corredor. Como medida inicial, la Concesión Vía Láctea instaló la señalización en el área afectada para restringir el paso a un carril.

Le puede interesar: 198 fallas geológicas y más de 1.000 puntos críticos hay en las vías de Antioquia

El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Horacio Gallón, le explicó a EL COLOMBIANO las medidas que se están implementando para mitigar la situación.

Están revisando cómo pueden ampliar la vía al otro costado, buscando que tengamos al menos seis metros de transitabilidad. Mientras tanto, se adelanta una batimetría en la quebrada cercana, la cual pudo haber ocasionado este movimiento en masa que rompió la banca”, expresó Gallón.

El funcionario afirmó que la ola invernal agravó el estado del terreno generando que entre 8.000 y 10.000 personas se vean afectadas, por lo que además, la Gobernación está gestionando con los predios vecinos para la ampliación de la vía.

Le puede interesar: Está que se va completa la vía que lleva a San Luis, Antioquia: municipio teme quedar desconectado

“La temporada de más lluvias ocasiona que los ríos tengan crecientes, las cuales pegan muy duro contra el talud aledaño, por el sector cercano a la vereda La María. Golpeando y asentando el terreno, accionando una falla geológica por las lluvias y la saturación de las aguas”, añadió.

Actualmente, hay paso restringido a un carril y se cuenta con un Plan de Manejo de Tránsito operando de forma alternada. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía transitar con extrema precaución y respetar la señalización para evitar accidentes.

Utilidad para la vida