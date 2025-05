Más allá de estas cifras, hay organizaciones que saltaron a la práctica y hoy son “decanas” en este tipo de estrategias en el mundo. Mismas que fueron destacadas en el Dow Jones Best in Class Index, que escogió a 780 empresas de un grupo de 7.690 postuladas (pertenecientes a 62 industrias diferentes) para ser consideradas como las más sostenibles de sus industrias.

No en vano, Harvard Business School ha asegurado que las empresas con principios sólidos de sostenibilidad tienen hasta 20% más de probabilidades de superar a la competencia en términos de rentabilidad; así como Morgan Stanley halló que que casi 8 de cada 10 inversionistas están interesados en la sostenibilidad, y cinco de cada 10 proyectan incrementar las denominadas inversiones sostenibles.

Pero Colombia también saca pecho con dos compañías que están en el Top 1%. Una es Cementos Argos, filial del Grupo Argos, que fue la número uno en sostenibilidad en la industria global de materiales de construcción. Según la compañía, esto resalta su estrategia en excelencia en sostenibilidad y gestión ambiental; compromiso con el bienestar y desarrollo social; innovación para una construcción sostenible, y gobierno corporativo sólido y transparencia.

“Este logro refleja nuestra visión estratégica y el esfuerzo constante por integrar la sostenibilidad en el centro de nuestro modelo de negocio. Más allá de un reconocimiento, este hito ratifica nuestra capacidad para generar valor a largo plazo, mitigar riesgos y fortalecer la confianza de nuestros inversionistas y grupos de interés”, expresó María Isabel Cárdenas, gerente de Sostenibilidad de Cementos Argos.

Del mismo modo brilló la Transportadora de Gas Internacional, filial del Grupo Energía Bogotá en Colombia, que estuvo en la primera casilla de la industria de transporte y almacenamiento de Oil & Gas, “por su destacada gestión en talento, medio ambiente, ética empresarial, cadena de suministro y gestión de riesgos”.

A nivel global, otras empresas que resaltan en sus respectivos sectores según el Dow Jones Best in Class Index, son Taishin Financial, en la industria bancaria; Ono Pharmaceutical, en la farmacéutica; EVA Airways, entre las aerolíneas; o Asset World Corp, entre los hoteles.