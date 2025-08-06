x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 7 de agosto

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

  • Un día como hoy 7 de agosto
  • Un día como hoy 7 de agosto
  • Un día como hoy 7 de agosto
hace 6 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 7 de agosto

MEDELLÍN VIBRÓ CON EL DESFILE DE AUTOS CLÁSICOS Y ANTIGUOS

Un espectáculo lleno de nostalgia y mucha alegría se vivió ayer en las principales calles del sur y del occidente de Medellín, durante el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos EL COLOMBIANO. En medio de los aplausos de miles de personas cerca de 300 autos armaron la fiesta.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 7 de agosto

DESDE AYER MEDELLÍN ESTÁ DE FIESTA

Medellín es sede de la fiesta equina más importante del país y de la muestra de productos agrícolas del campo antioqueño. Hoy es la apertura de la XVII Feria Exposición Equina en el coliseo Aurelio Mejía y de la II muestra Frutos de mi Tierra, que se llevará a cabo en el Jardín Botánico.

