Un día como hoy 7 de agosto

Un espectáculo lleno de nostalgia y mucha alegría se vivió ayer en las principales calles del sur y del occidente de Medellín, durante el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos EL COLOMBIANO. En medio de los aplausos de miles de personas cerca de 300 autos armaron la fiesta.

DESDE AYER MEDELLÍN ESTÁ DE FIESTA

Medellín es sede de la fiesta equina más importante del país y de la muestra de productos agrícolas del campo antioqueño. Hoy es la apertura de la XVII Feria Exposición Equina en el coliseo Aurelio Mejía y de la II muestra Frutos de mi Tierra, que se llevará a cabo en el Jardín Botánico.