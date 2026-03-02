Un día como hoy 3 de marzo

Los 13,5 kilos de uranio empobrecido que incautó la Fiscalía en un barrio del Noroccidente de Bogotá no representan ningún peligro para el país, aseguró el ministro de Minas, Luis Ernesto Mejía. Las autoridades siguen las pesquisas para determinar el uso de la sustancia.

ME TRATAN BIEN, PERO ESTOY DESESPERADO, DICE MERCADO

El líder sindical secuestrado José Raquel Mercado dice estar en poder de una organización política, según carta que envió al comité ejecutivo de la CTC. Tras anunciar su regreso y afirmar que la organización M-19 no pretende una recompensa, dijo que lo han tratado bien.