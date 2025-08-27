x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 28 de agosto

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 7 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 28 de agosto

REVOLCÓN TELEFÓNICO

No será fácil que alguien mejore la oferta que el inversionista mexicano Carlos Slim hizo por Telecom. La española Telefónica Móviles quiere entrar al baile, en compañía de EPM, ETB y Orbitel. El Gobierno colombiano debe proteger el patrimonio de EPM y ETB, así como lo hizo con Telecom, plantea la Alcaldía de Medellín.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 28 de agosto

PROYECTO COMPLEMENTARIO DE REFORMA TRIBUTARIA

El ministro de Hacienda y Crédito Público presentó ayer ante la comisión tercera de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que complementa la reforma tributaria de 1974. La iniciativa conserva la estructura de la reforma tributaria y tiende a mantener su actualidad.

