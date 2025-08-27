Un día como hoy 28 de agosto

HACE 20 AÑOS: REVOLCÓN TELEFÓNICO No será fácil que alguien mejore la oferta que el inversionista mexicano Carlos Slim hizo por Telecom. La española Telefónica Móviles quiere entrar al baile, en compañía de EPM, ETB y Orbitel. El Gobierno colombiano debe proteger el patrimonio de EPM y ETB, así como lo hizo con Telecom, plantea la Alcaldía de Medellín. HACE 50 AÑOS: PROYECTO COMPLEMENTARIO DE REFORMA TRIBUTARIA El ministro de Hacienda y Crédito Público presentó ayer ante la comisión tercera de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que complementa la reforma tributaria de 1974. La iniciativa conserva la estructura de la reforma tributaria y tiende a mantener su actualidad.