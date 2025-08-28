Quién es Ed Gein, el asesino que protagonizará la nueva temporada de la serie de Netflix, Monstruos

Ya Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de su serie antológica, Monstruos. El 3 de octubre estará disponible en la plataforma esta historia, que seguirá los pasos de uno de los asesinos más temidos en la historia de los Estados Unidos. En esta ocasión, la perturbadora e inquietante historia de Ed Gein llegará a la televisión.
Lea: Muere integrante de la serie Emily en París en pleno rodaje; grabaciones fueron suspendidas luego de la tragedia
Esta producción ha sido una de las más exitosas de la plataforma de streaming. En 2022 se estrenó su primera temporada, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, y se convirtió en la cuarta serie más vista en la historia de Netflix. Luego, en 2024, se lanzó la segunda, basada en el caso de los hermanos Menéndez, la cual causó polémica, ya que Erik y Lyle, al igual que sus familiares, manifestaron que la serie había creado una imagen errónea de lo sucedido.
La serie antológica es creada por Ryan Murphy, reconocido también por la serie antológica de terror American Horror Story, e Ian Brennan.