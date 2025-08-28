Autoridades rescataron a nueve aves silvestres que estaban en cautiverio en una finca de Copacabana, Antioquia

El hallazgo lo realizaron, en una labor conjunta, la Fiscalía General de la Nación , Corantioquia , el Grupo GELMA del CTI , la Policía Nacional (MEVAL GUBIM) y el Ejército Nacional (Batallón de Ingeniero de Combate #4), luego de recibir el reporte de la denuncia a finales de julio.

Nueve aves silvestres fueron encontradas en las últimas horas dentro de una finca de la vereda El Noral, de Copacabana , las cuales estaban enjauladas y estaban formando parte de un zoológico de aves en este municipio del norte metropolitano.

A partir de ese momento se comenzaron las labores investigativas para establecer plenamente de qué tipo de aves se trataba y en las últimas horas los uniformados ingresaron a la propiedad, con una orden judicial, y procedieron con la incautación de estas especies.

Allí se encontraron tres guacamayas Gonzalo, tres guacamayas Bandera, dos loras frente roja y una guacamaya cariseca, todas especies que se encuentran en parajes silvestres del Magdalena, Cauca y Amazonas, principalmente.

En medio de este procedimiento no se produjeron capturas, aunque se conoció que las autoridades ya cuentan con información de quienes estarían a cargo del cautiverio de estas aves, por lo que ya se avanza en el inicio de un proceso judicial contra ellos.

Se les abrirá un proceso por tenencia irregular de fauna silvestre, delito que puede dar de cuatro a nueve años de prisión, de acuerdo con lo que se establezca en el marco del proceso judicial.