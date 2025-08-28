Autoridades rescataron a nueve aves silvestres que estaban en cautiverio en una finca de Copacabana, Antioquia

Nueve aves silvestres fueron encontradas en las últimas horas dentro de una finca de la vereda El Noral, de Copacabana, las cuales estaban enjauladas y estaban formando parte de un zoológico de aves en este municipio del norte metropolitano.
El hallazgo lo realizaron, en una labor conjunta, la Fiscalía General de la Nación, Corantioquia, el Grupo GELMA del CTI, la Policía Nacional (MEVAL GUBIM) y el Ejército Nacional (Batallón de Ingeniero de Combate #4), luego de recibir el reporte de la denuncia a finales de julio.