Autoridades rescataron a nueve aves silvestres que estaban en cautiverio en una finca de Copacabana, Antioquia

Aunque no hubo capturas por este hecho, a quienes les encontraron estos animales se les iniciará un proceso judicial por la tenencia irregular.

    Estas fueron las especies encontradas dentro de la finca, las cuales estaban enjauladas con el fin de conformar un zoológico silvestre dentro de la propiedad. FOTO: Cortesía
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 8 horas
bookmark

Nueve aves silvestres fueron encontradas en las últimas horas dentro de una finca de la vereda El Noral, de Copacabana, las cuales estaban enjauladas y estaban formando parte de un zoológico de aves en este municipio del norte metropolitano.

El hallazgo lo realizaron, en una labor conjunta, la Fiscalía General de la Nación, Corantioquia, el Grupo GELMA del CTI, la Policía Nacional (MEVAL GUBIM) y el Ejército Nacional (Batallón de Ingeniero de Combate #4), luego de recibir el reporte de la denuncia a finales de julio.

A partir de ese momento se comenzaron las labores investigativas para establecer plenamente de qué tipo de aves se trataba y en las últimas horas los uniformados ingresaron a la propiedad, con una orden judicial, y procedieron con la incautación de estas especies.

Entérese: ¡Gran noticia para la fauna! 757 animales silvestres han regresado a su hábitat tras ser rehabilitados y liberados

Allí se encontraron tres guacamayas Gonzalo, tres guacamayas Bandera, dos loras frente roja y una guacamaya cariseca, todas especies que se encuentran en parajes silvestres del Magdalena, Cauca y Amazonas, principalmente.

En medio de este procedimiento no se produjeron capturas, aunque se conoció que las autoridades ya cuentan con información de quienes estarían a cargo del cautiverio de estas aves, por lo que ya se avanza en el inicio de un proceso judicial contra ellos.

Le puede interesar: Liberaron 85 animales de fauna silvestre en La Estrella que habían sido extraídos de su hábitat

Se les abrirá un proceso por tenencia irregular de fauna silvestre, delito que puede dar de cuatro a nueve años de prisión, de acuerdo con lo que se establezca en el marco del proceso judicial.

Desde Corantioquia se anunció que se le hará todo el proceso de rehabilitación a cada una de estas aves para que después de esta labor puedan ser reintegradas a sus entornos naturales.

“Destacamos la importancia de este trabajo articulado para la protección de la biodiversidad en la región. Estos operativos son fundamentales para recuperar nuestro patrimonio natural y garantizar que estas especies estén en su hábitat natural”, señalaron desde la autoridad ambiental departamental.

