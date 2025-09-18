Un día como hoy 19 de septiembre

TLC EN OCTUBRE, META DEL GOBIERNO

Se inicia hoy la XII ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el Gobierno sigue en la tónica de acelerar para cerrar en octubre. Sabe que le espera una inevitable lluvia de críticas, pero “se busca lo mejor para el país”, como lo confirma el Mincomercio, Jorge H. Botero.