Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 19 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 8 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 19 de septiembre

TLC EN OCTUBRE, META DEL GOBIERNO

Se inicia hoy la XII ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el Gobierno sigue en la tónica de acelerar para cerrar en octubre. Sabe que le espera una inevitable lluvia de críticas, pero “se busca lo mejor para el país”, como lo confirma el Mincomercio, Jorge H. Botero.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 19 de septiembre

HOY SERÁ SEPULTADO EL CARDENAL CONCHA

El Cardenal Luis Concha Córdoba falleció en la madrugada de ayer a consecuencia de una peritonitis aguda. Tenía 84 años. El prelado se encontraba hospitalizado en la Clínica Marly de Bogotá desde la semana anterior, cuando su estado de salud empeoró. Hoy será sepultado.

