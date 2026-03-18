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Un día como hoy 19 de marzo

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

  • Un día como hoy 19 de marzo
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hace 1 hora
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HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 19 de marzo

LIBERACIÓN DE POLICÍAS APLAZADA POR COMBATES

El mal tiempo y combates entre Ejército y Farc generó que Comité Internacional de la Cruz Roja postergara misión que recibiría a los policías Carlos Legarda y Éder Almanza, en poder de la guerrilla desde 2005. Alba Padrón, madre de Almanza dijo que el Gobierno saboteó el acto al enviar tropas.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 19 de marzo

DIEZ MATRIMONIOS CIVILES A LA SEMANA EN MEDELLÍN

A partir de la expedición de la Ley 1 de enero 19 de 1976 ha aumentado el número de parejas que unen sus vidas ante los Juzgados Civiles Municipales de la ciudad, hasta el punto de que ya se realizan diez matrimonios cada semana en la capital antioqueña.

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