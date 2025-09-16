Un día como hoy 17 de septiembre

URIBE SE ACERCA A SU PROPIO TECHO DE POPULARIDAD

A un año de terminar su mandato, la sintonía del presidente Álvaro Uribe con los colombianos no puede ser mejor. Así lo muestra la última encuesta de opinión de Invamer Gallup, en la que alcanzó 76% de opinión favorable, siete puntos más con respecto a la última medición.