Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 17 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 9 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 17 de septiembre

URIBE SE ACERCA A SU PROPIO TECHO DE POPULARIDAD

A un año de terminar su mandato, la sintonía del presidente Álvaro Uribe con los colombianos no puede ser mejor. Así lo muestra la última encuesta de opinión de Invamer Gallup, en la que alcanzó 76% de opinión favorable, siete puntos más con respecto a la última medición.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 17 de septiembre

REFORMA CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DE LA JUSTICIA

El gobierno anunció una comisión de eximios juristas que se encargará de plasmar una reforma constitucional que enmiende posibles vicios que puedan entrabar la administración de justicia, la cual estará encabezada por el expresidente Darío Echandía.

