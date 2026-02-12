Un día como hoy 13 de febrero

La mesa agropecuaria, con dificultades de productos como arroz y pollo, ocupará la atención en la ronda final de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se inicia hoy en Washington. El Presidente colombiano, Álvaro Uribe, viaja a definir posiciones.

DESGOBIERNO EN UDEA DENUNCIA SECRETARIO DE EDUCACIÓN

El secretario de Educación, Gabriel Vallejo, dijo que hay profesores que ganan $21.000 al mes y solo dictan 16 horas de clase y que tienen compromisos en otras universidades y colegios y advirtió sobre la burocracia en la Escuela de Salud Pública donde la proporción de alumno-profesor es de 5 a uno.