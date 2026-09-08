Video | Influencer Zion Hwang recibió insignia que lo reconoce como ciudadano colombiano, ¿es la nacionalidad?

Tras más de una década de residencia en Colombia, el conocido creador de contenido y cantante surcoreano Zion Hwang dio un paso decisivo en su vinculación con la nación, tras haberlo solicitado públicamente días atrás.
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En un acto oficial llevado a cabo recientemente, el joven influencer recibió una insignia institucional que lo acredita como ciudadano colombiano, materializando la aspiración que le había manifestado por medio de un video al presidente Abelardo de la Espriella.