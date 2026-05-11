Westcol elogió a Uribe por Familias en Acción: “Me ayudó mucho”

Durante una transmisión en vivo desde la finca de Álvaro Uribe Vélez en Llanogrande, el streamer antioqueño Westcol protagonizó uno de los momentos más comentados al reconocer públicamente el impacto que tuvo el programa Familias en Acción en su vida y en la de su familia. Frente al exmandatario, el creador de contenido aseguró que ese subsidio fue clave para salir adelante durante su infancia en Itagüí. “Yo soy de Familias en Acción”, dijo Westcol durante la conversación, que fue seguida por cientos de miles de personas en la plataforma Kick. El streamer recordó que su madre realizó el proceso de inscripción en una Casa de Justicia y que los recursos que recibían representaban un alivio para el hogar.

“Cuando a mí me llegaba la plata de Familias en Acción, mi corazón estaba lleno completamente”, afirmó. Luego añadió una de las frases que más reacciones generó en redes sociales: “Gracias a Familias en Acción yo me pude comprar mis zapatos para ir a trabajar”. Lea más: Los momentos más destacados de la entrevista de Westcol a Álvaro Uribe Vélez en Llanogrande El creador de contenido aseguró que esos apoyos permitieron que su familia pudiera alimentarse mejor y aliviar, aunque fuera parcialmente, la carga laboral de su madre. “Son pequeñas cositas que hacen el cambio”, expresó durante el stream. Uribe respondió reconociendo la importancia del programa y recordó que, aunque nació durante el gobierno de Andrés Pastrana, fue fortalecido y ampliado durante su administración. “Eran 220 mil familias y llegamos a tener 2 millones 800 mil personas”, aseguró el exmandatario.

¿Cómo nació Familias en Acción?

Familias en Acción fue creado oficialmente en el año 2000 mediante un documento CONPES, en medio de la crisis económica que atravesaba Colombia a finales de los años noventa. El programa buscaba entregar transferencias monetarias condicionadas a hogares en pobreza y vulnerabilidad, a cambio de garantizar la asistencia escolar de los menores y controles de salud para los niños. Aunque en redes sociales suele atribuirse su creación al gobierno Uribe, distintos registros oficiales y verificaciones periodísticas, como las realizadas por ColombiaCheck, señalan que el programa fue diseñado durante la presidencia de Pastrana y posteriormente ampliado por los Gobiernos siguientes.

¿Qué impacto ha tenido Familias en Acción sobre la población colombiana?

De acuerdo con investigaciones del Banco de la República, Familias en Acción tuvo impactos más allá del alivio económico inmediato. Un estudio publicado en 2021 encontró que el programa ayudó a reducir la deserción escolar, disminuir la fecundidad adolescente y reducir índices de criminalidad en sectores vulnerables, especialmente en ciudades como Medellín.

La investigación también concluyó que los subsidios incentivaron la acumulación de capital humano y mejoraron oportunidades educativas para miles de jóvenes colombianos. En 2024, el programa fue reemplazado por Renta Ciudadana, pero sigue siendo recordado como una de las principales políticas sociales de transferencias monetarias del país. Para muchos usuarios en redes, el testimonio del streamer reflejó la realidad de miles de jóvenes que encontraron en esos apoyos una oportunidad para continuar estudiando o ayudar económicamente a sus hogares. Entérese: Luego de su transmisión con Petro, Westcol revela fecha de su encuentro con Álvaro Uribe

Preguntas frecuentes