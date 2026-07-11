Este es el grupo de científicos paisas que intentan resolver los mayores misterios del VIH

En una caja de cartón amarilla ubicada en un estante del laboratorio 532 dice, en inglés, que la ciencia es hacer las cosas más sencillas. Para el no-científico, las máquinas que ocupan media mesa, los recipientes y pulcras batas blancas son antónimo de sencillez, y ese prejuicio agarra fuerza cuando uno se entera de que en ese laboratorio en el quinto piso de la Sede de Investigación Universitaria, el edificio de bloques rojizos, columnas grises y paneles verdes que está rodeado de talleres para carros en el barrio Jesús Nazareno, está uno de los grupos de investigación más prestigiosos en el estudio de VIH en Colombia.
El Grupo de Investigación Inmunovirología nació a finales de los ochenta en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Desde entonces su propósito ha sido contribuir al conocimiento sobre infecciones virales como el dengue; cuando llegó la emergencia sanitaria hace ya seis años, sobre el Covid-19; y también acerca del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
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Este último, identificado hace poco más de cuarenta años, es uno de los más comunes y ha sido también el reto de científicos en todo el mundo. En 2024, según datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (UNAIDS), 40,8 millones de personas vivían con VIH y 630.000 murieron por enfermedades relacionadas con el sida, que es la etapa más avanzada y crítica del virus. Y en Colombia, de acuerdo con la Cuenta de Alto Costo (CAC), viven aproximadamente 185.954 personas seropositivas.
Desde que en un hospital de Los Ángeles se registraron cinco casos de hombres con una neumonía sin explicación, la investigación sobre VIH ha avanzado ampliando los límites de su comprensión. Uno de los grandes hitos fue el desarrollo de la terapia antirretroviral en los noventa, que es el grupo de medicamentos que ataca el virus y que impide su multiplicación, también está la creación de pruebas de diagnóstico más precisas y el tratamiento de emergencia al que se recurre luego de haber tenido una posible exposición al virus llamado profilaxis post-exposición.
Aunque esos avances han ocurrido principalmente en Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Sudáfrica, científicos de otros países también se han dedicado a investigar las particularidades del virus en sus propios contextos. Eso es lo que ha hecho el Grupo de Inmunovirología, referente en Colombia en el estudio del VIH desde las ciencias básicas; es decir, trabaja para responder preguntas fundamentales como: ¿cómo entra el virus a las células?, ¿cómo logra evadir el sistema inmunológico? y ¿por qué algunas personas se infectan y otras no, pese a estar expuestas al VIH?.