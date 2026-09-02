La tecnología del ARN mensajero permite dar “salto cuántico” hacia la cura del cáncer

Desde el 19 de agosto, las farmacéuticas estadounidenses Merck y Moderna están en las primeras páginas de los diarios del mundo tras anunciar “resultados positivos” en la fase 3 de los ensayos clínicos de su tratamiento experimental contra el melanoma avanzado (un tipo de cáncer de piel, que se disemina en otros órganos). Tanta ha sido la expectativa provocada por la noticia que las acciones de Moderna se “dispararon más de un 100% en las operaciones previas a la apertura del mercado de Estados Unidos”, según informes de la prensa especializada de ese país.
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El trabajo para sacar una vacuna al mercado es un proceso regulado que puede durar meses o años y busca comprobar su seguridad y capacidad de protección. Comienza con estudios preclínicos en células, tejidos y animales, y continúa con tres fases clínicas en humanos. La fase I evalúa seguridad e inmunogenicidad (capacidad que tiene una sustancia para activar el sistema inmunitario del cuerpo). La Fase II analiza la seguridad, respuesta inmunológica y trata de encontrar la dosis segura para los pacientes. La Fase III estudia eficacia y seguridad en cientos o miles de personas. Esta es la etapa en la que está el estudio de Merck y Moderna. Después, vendrá la fase IV, que consiste en medir su efectividad y posibles eventos adversos en condiciones reales.
Según se informó ayer, los resultados positivos consisten en una mejoría estadísticamente significativa de la supervivencia libre de recaída de los pacientes con melanoma avanzado que habían sido operados. El éxito está enlazado con la inmunoterapia Keytruda de Merck.
En comparación con un tratamiento solo con Keytruda, esta terapia mostró mejores resultados, dijeron ambos laboratorios, aunque no publicaron cifras.