La Universidad de Antioquia hace parte del primer gran estudio sobre demencia de Latinoamérica

Paranoia, insomnio, desorientación, pérdida de memoria y agresividad. Esos fueron algunos de los síntomas que los médicos registraron en la historia de Auguste Dester, una mujer que estuvo internada durante cinco años en el Hospital de Frankfurt, en los primeros años del siglo XX.
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Allí fue donde conoció a Alois Alzheimer, psicólogo y neuropatólogo, quien, tras la muerte de la paciente, se encargó de su autopsia, en la que haría uno de los descubrimientos que transformaron lo que se conocía sobre el cerebro hasta ese momento. El alemán identificó por primera vez la enfermedad de Alzheimer, el tipo de demencia más común en la actualidad.
Aunque todavía no existe una cura, más de cien años después la investigación médica sobre la demencia ha dado pasos importantes que han permitido identificar causas y mejorar las alternativas de tratamiento.
Sin embargo, uno de los problemas de estos avances es que se han realizado, en su mayoría, en Estados Unidos y Europa, dejando vacíos sobre cómo se presenta esta enfermedad en la población latinoamericana.
En este contexto, el Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA) de la Universidad de Antioquia está participando en el primer estudio a gran escala en Latinoamérica sobre demencia frontotemporal y alzhéimer.