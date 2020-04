¿Por qué debe usar antisolar, así no salga de casa?

El cuidado facial

Algunas personas al estar bajo un techo han descuidado el cuidado de la piel de su cara, indica la doctora Pérez. “He recibido llamadas de quienes están más brotados (probablemente por estrés) y hasta insolados, no por estar en casa se debe dejar de llevar una rutina básica”.

Lo primero, detalla, es lavarse la cara a mañana y noche y sin falta, “seguimos sudando, la vida continúa así sea dentro de cuatro paredes, por eso lo primero que hay que hacer al levantarnos es lavarnos la cara con el jabón adecuado. Igual en la noche porque así no salgamos las glándulas sebáceas trabajan todo el día”. Con solo esta parte se pueden evitar brotes de acné, cambios en la piel o poros más dilatados.

El antisolar sí o sí

Es quizá la consulta que más han recibido los dermatólogos y lo evidencia la doctora Pérez con sus colegas, “la gente piensa que porque no está al aire libre no es necesario aplicarse protector solar y a mí hasta me han preguntado si le pueden bajar a la intensidad y definitivamente no, es demasiado importante que en la mañana, después del lavado y al medio día como refuerzo se apliquen antisolar”.

Indica la especialista que las ventanas están abiertas, llegan los rayos ultravioleta causantes del envejecimiento, manchas, arrugas y hasta cáncer de piel. “Así no reciban el sol directamente porque no están en la calle esos rayos están, además se debe pensar que hay otros productos como el computador y el celular que producen esas luces infrarrojas y visibles, como se les llama, que también pueden manchar la piel y producir envejecimiento”.

Otro punto importante es que si se tiene una rutina en la piel hay que seguirla, si usa contorno de ojos, hidratante u otros productos recetados por su médico, no los deje guardados. Y finalmente la doctora Pérez precisa que hay que prestar atención a las mascarillas caseras, “me han llamado pacientes con quemaduras en la cara por usar bicarbonato y hasta miel o con manchas generadas por el uso de limón en la cara”. Por eso, antes de ensayar en esta cuarentena es mejor que consulte al médico.