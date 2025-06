¿Lo conoce? Este es el restaurante colombiano que hace parte de The World 50’s Best

Cada año, The Worlds 50’s Best –la lista de los mejores restaurantes del mundo– se renueva para dar a conocer las mejores propuestas gastronómicas a nivel global. Este jueves 19 de junio el nuevo ranking fue revelado en una ceremonia realizada en Turín, Italia, donde también se entregaron reconocimientos a las personalidades más destacadas de la gastronomía mundial.

El restaurante que se coronó como el mejor del mundo fue Maido, ubicado en Lima, Perú. Abrió sus puertas en 2009 de la mano del chef Mitsuharu Tsumura. Este lugar combina técnicas de la cocina japonesa con ingredientes peruanos, dando como resultado una exquisita propuesta de comida nikkei. Maido ya se encontraba en la lista: en 2023 entró a ella ocupando el sexto lugar y en 2024 ascendió un puesto.

Lea: ¿Quiere bajarle al café? Siete ingredientes que pueden ayudarlo a seguir teniendo energía

Pero este no es el único restaurante latinoamericano en The Worlds 50’s Best. En total son cuatro los lugares que hacen parte del Top 10 del listado. En la tercera posición está Quintonil, restaurante ubicado en la Ciudad de México que se enfoca en ofrecer platos con los ingredientes y el sabor tradicional de la cocina mexicana. Luego, de noveno y también de Lima, está Kjolle, restaurante peruano que busca conservar los sabores naturales de los alimentos autóctonos. Y en el puesto diez está Don Julio, uno de los restaurantes de parrilla argentina más reconocidos de Buenos Aires.