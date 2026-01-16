x

¿Por qué todo el mundo está compartiendo fotos y videos de 2016? Así nació la viral tendencia de redes sociales

En las últimas semanas se ha puesto de moda publicar fotos y videos de hace diez años. Gracias a esto, las búsquedas del término “2016” aumentaron un 452% en Tik Tok.

  Una de las tendencias de 2016 era publicar fotografías con filtros de Snapchat como este de perrito. FOTO: Redes sociales Ariana Grande
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Al entrar a Instagram y TikTok en los últimos días se ha vuelto común encontrar fotografías que, a simple vista, parecen haber sido tomadas hace varios años. No es casualidad: la tendencia que está llevando a muchos a publicar imágenes y videos de hace una década ha llenado las redes sociales de nostalgia.

Esta dinámica consiste en compartir fotos o videos capturados en 2016 para compararlos con escenas o hechos actuales. El fenómeno se volvió viral gracias a un nuevo filtro de TikTok que le da a las imágenes un tono azulado, inspirado en ese año. Según la plataforma china, las búsquedas del término “2016” aumentaron un 452% en la última semana y, hasta ahora, se han publicado más de 1,7 millones de videos con esta estética.

Más allá de traer al presente episodios de hace diez años, muchos usuarios han aprovechado la tendencia para recordar lo que, para algunos, fue una época más simple y optimista. Esta lectura conecta con una de las proyecciones hechas por expertos en marketing para 2026: la idea de un “año analógico”, en el que las personas buscan reconectar con lo sencillo y en el que, sin duda, la nostalgia será protagonista.

“El sentimiento de nostalgia por 2016 no tiene tanto que ver con el deseo de retroceder como con intentar reconectar con un sentido de significado, continuidad y autocomprensión al que resulta más difícil acceder en el presente”, le explicó la psicóloga clínica Tracy King a la revista Glamour.

Aunque esta tendencia se centra en mirar al pasado personal de cada usuario, de manera indirecta también ha llevado a recordar algunos de los hechos más relevantes que ocurrieron y marcaron 2016. Por un lado, en redes sociales ha cobrado fuerza la conversación sobre la estética de ese momento, caracterizada por filtros de tonos fríos. Además, la dinámica de las plataformas era distinta a la de hoy en día: entonces era habitual que gran parte del contenido que se veía en Instagram y Facebook proviniera de personas conocidas.

Ese mismo año también se popularizaron fenómenos virales como el filtro de perrito de Snapchat y retos como el Mannequin Challenge, que consistía en grabar un video mientras un grupo de personas permanecía inmóvil, o el Bottle Flip, en el que el reto era lanzar una botella de agua medio llena y lograr que cayera de pie.

Otra de las tendencias que definieron 2016 fue Pokémon Go, la aplicación que invitaba a sus usuarios a buscar pokémones en distintos lugares, combinando la realidad con el entorno virtual. Snapchat y Tumblr fueron otras dos plataformas clave ese año, especialmente entre los públicos más jóvenes.

Culturalmente, varios artistas marcaron 2016 con lanzamientos musicales que se volvieron referentes: Rihanna con Anti, Drake con Views y Beyoncé con Lemonade. También fue un año atravesado por despedidas, con las muertes de figuras como Prince, Carrie Fisher, George Michael y Muhammad Ali.

En materia política, se trató de un periodo especialmente convulso. El Reino Unido decidió salir de la Unión Europea en el referendo conocido como Brexit; Donald Trump ganó por primera vez las elecciones presidenciales en Estados Unidos y, en Colombia, se realizó el plebiscito sobre el acuerdo de paz.

Sin embargo, más allá de traer de vuelta estos acontecimientos, la tendencia 2016 apunta a mirar hacia atrás, con o sin nostalgia, para evocar una etapa que muchos recuerdan como más simple que la actual.

