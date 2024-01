En Estados Unidos el atractivo de uno de los políticos británicos más importantes de la historia contemporánea aún perdura, dice Harrington.

“Fue un héroe de guerra”, recuerda, por lo que espera tener “muchos clientes en Estados Unidos”.

De padre británico y madre estadounidense, Churchill llegó a recibir la ciudadanía honoraria estadounidense.

El óleo de Churchill de 1935 “La entrada al desfiladero de Todhra”, cerca de Marrakech (Marruecos), tiene un precio de venta de 395.000 dólares.

“Si no fuera por la pintura, no podría vivir; no podría soportar la tensión de la vida”, dijo Churchill en una ocasión.

El escritorio, disponible por 450.000 dólares, procedía de su casa londinense de Hyde Park Gate y lo utilizó para escribir sus memorias de la “Segunda Guerra Mundial”, cuyas pruebas revisadas y corregidas a mano están a la venta por 750.000 dólares.