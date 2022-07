Por su parte, la franquicia también confirmó la segunda y tercera temporada de “What If...?”, la serie que imagina escenarios alternativos para los protagonistas de Marvel, cuyos nuevos episodios se estrenarán en 2023.

Además, la franquicia se atreverá con las aventuras de zombies en “Marvel Zombies”, protagonizada por una nueva generación de superhéroes.

Los fans de X-Men recibirán con alegría el lanzamiento de “X-Man ‘97”, una ficción animada que continuará a partir de otoño de 2023 las aventuras narradas en “X-Men: The Animated Series”; mientras que los que prefieran el tono alocado e irreverente de “Guardians of the Galaxy” también tendrán “I Am Groot”, una serie de cortometrajes que Disney+ estrenará el 10 de agosto sobre el simpático superhéroe arbóreo con la voz de Vin Diesel y su amigo Rocket, animado por Bradley Cooper.

Publicidad

Y las novedades no pararán aquí porque el sábado Marvel presentará, previsiblemente, el tráiler de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, el avance de la serie “She Hulk” y el futuro de “Fantastic Four”.